ДТП или другая трагедия в маршрутке: как привлечь к ответственности водителя и перевозчика

Семеро пострадавших, один из них водитель, в тяжелом состоянии. Такие последствия столкновения маршрутки с фурой. Авария произошла накануне вечером под Киевом. Кто будет платить за лечение пострадавших и реально привлечь к ответственности компанию-перевозчика?

Изуродованный капот и разбито лобовое стекло. Это жуткие кадры аварии, которая произошла на выезде из Киева. Александр Минченко в той маршрутке возвращался домой. У мужчины сломанный зуб, пробита губа и травмированное колено.

"Удар был сильный, скорее всего скоростной режим был нарушен. Я сидел немного сзади, сзади пассажиров не было. Мое сидение осталось, а сидения людей, которые сидели – поотрывались, их так смяло, мужчину там забросило аж к ступенькам", – рассказывает пострадавший.

В больнице – еще пятеро пассажиров маршрутки. Деньги на лечение долен компенсировать перевозчик. Впрочем, говорит юрист, люди страхуют себя сами – когда покупают билет. Если билетов нет, а перевозчик не застраховал свои микроавтобусы полисами так называемой автогражданки, тогда пассажирам в суде нужно будет доказать, что они действительно ехали в маршрутке, которая попала в аварию. Реально ли привлечь водителя за халатность?

Водитель остановился на остановке, чтобы высадить пассажиров. Впрочем, не убедился, что все пассажиры покинули автобус. Вдруг тронулся с места. И не заметил, что передней дверью зажало женщину. В результате та получила многочисленные травмы. Три года длилось разбирательство дела. И вот, наконец, суд определился – водителю дали три года. А предприятию-перевозчику придется возместить 80 тысяч гривен морального ущерба, рассказывает адвокат Сергей Ярошенко, который, собственно, и добился наказания:

"За год до этого этот водитель совершил такое же ДТП, где были тяжелые телесные повреждения причинены пассажиру. И в тот период, когда рассматривалась уже наше дело, он был осужден по этому другому ДТП".

Мы решили поговорить с коллегами водителя. У тех мнения разделились.

"Мне кажется, много дали. Надо было условно дать. И деньги, чтобы из него вычитывали", – говорит водитель Владимир.

Александр не защищает коллегу, но и пассажирам упрекает:

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"Бывает, что, да, вот стоишь – стоит женщина. Стоит, стоит, стоит, стоит. Ты уже все – влево смотришь. Слышишь: обождите, обождите. Она решила, решила все же зайти".

Водитель Игорь утверждает на человеке за рулем вся ответственность:

"Сложная работа. Считайте, за все отвечает водитель. За жизни пассажиров, за перевозку, за автобус".

Адвокат Сергей Ярошенко говорит, что схожие инциденты случаются часто. Поэтому советует пассажирам требовать билет за проезд. А если произошло ДТП, хранить справки из больницы:

"Хранить все чеки медицинских учреждений, справки. Поскольку потом эти чеки будут важным доказательством материального ущерба. Раз в этой истории старушка была в такой ситуации, ее родственники, они эти чеки не сохранили".

А еще, отмечает адвокат, в успешном судебном процессе многое зависит от работы полиции. Мол, надо, чтобы правоохранители восстановили события и правильно составили протокол. Иначе судья отправит его на доработку. А за админнарушение водителя можно привлечь только в течение трех месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине началась глобальная проверка маршруток. Ежедневно работники Укртрансбезопасности проводят рейды – проверяют состояние маршруток, документы и комплектацию. Ведь почти две с половиной тысячи аварий с участием общественного транспорта происходит каждый год. В этих авариях погибли 180 людей и полторы тысячи получили травмы. 80% таких ДТП произошло на городских маршрутах.

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