ДТП на международной трассе в Черниговской области: пострадало семь человек

К счастью, в аварии никто не погиб

ДТП на международной трассе в Черниговской области: пострадало семь человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59a/0c7/5c559a0c70730.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59a/0c7/5c559a0c70730.jpg 2019-02-02T15:26:38+02:00 Украина К счастью, в аварии никто не погиб

В лобовом столкновении двух легковых автомобилей, которое произошло утром в субботу, 2 февраля, возле поста дорожного контроля "Вертеевка", на автодороге государственного значения Кипти – Глухов – Бачевск в Черниговской области, пострадали семь человек. Об этом сообщает СК полиции Черниговщины.

По предварительной информации, из-за сложных дорожных условий водитель "Тойота" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером "Пежо".

В одном автомобиле ехали трое, а во втором – четыре человека. Все они получили травмы различной тяжести.

К месту аварии немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа, а также кареты скорой помощи.

Медики доставили всех пострадавших на обследование в лечебные учреждения Нежина.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"), которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы, с возможным лишением права управлять транспортом на три года.

Напомним, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец, попала в ДТП в Одессе. У нее травмировано плечо и нога.

Также мы писали, что в Одесской области в результате столкновения маршрутки и легковушки погибла 14-летняя девочка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП на международной трассе в Черниговской области: пострадало семь человек". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...