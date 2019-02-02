ДТП на международной трассе в Черниговской области: пострадало семь человек
К счастью, в аварии никто не погиб
В лобовом столкновении двух легковых автомобилей, которое произошло утром в субботу, 2 февраля, возле поста дорожного контроля "Вертеевка", на автодороге государственного значения Кипти – Глухов – Бачевск в Черниговской области, пострадали семь человек. Об этом сообщает СК полиции Черниговщины.
По предварительной информации, из-за сложных дорожных условий водитель "Тойота" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером "Пежо".
В одном автомобиле ехали трое, а во втором – четыре человека. Все они получили травмы различной тяжести.
К месту аварии немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа, а также кареты скорой помощи.
Медики доставили всех пострадавших на обследование в лечебные учреждения Нежина.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"), которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы, с возможным лишением права управлять транспортом на три года.
Напомним, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец, попала в ДТП в Одессе. У нее травмировано плечо и нога.
Также мы писали, что в Одесской области в результате столкновения маршрутки и легковушки погибла 14-летняя девочка.
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