ДТП на остановках общественного транспорта потрясают Украину: ТОП самых резонансных случаев

Люди получают травмы под колесами, даже не выходя на проезжую часть или зебру

Очередная авария на транспортной остановке. Вчера в Киеве на бешеной скорости легковушка врезалась в троллейбус и ее отбросило на остановку. Не обошлось без жертв. Водитель погиб, пассажир и мужчина, ожидавший транспорт, получили травмы. "Сегодня" подготовили подборку резонансных аварий на остановках. И узнали, есть ли защита от таких ситуаций.

На бешеной скорости водитель влетел в остановку общественного транспорта, потому что не справился с управлением.

Анна Шевчук, старший инспектор Днепровского управления полиции Киева:

"В результате ДТП водитель автомобиля Renault погиб. Пассажир легковушки и человек, который стоял на остановке получили телесные повреждения".

Три дня назад похожая авария произошла во Львове. Под колеса легковушки попала 25-летняя девушка прямо на остановке троллейбуса.

"Я услышала крики людей, и я как раз только развернулась. В этот момент он мне наехал на ноги. Он остановился. И дальше я уже несколько секунд не помню", – рассказывает пострадавшая Иванна Савюк.

До этого случая виновник аварии неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения на дороге.

18 января ДТП произошло в Запорожской области. Водитель влетел в остановку и погиб на месте. К счастью, людей там не было.

За день до этого, 17 января, в Харькове водитель вызвал сразу несколько аварий. По словам свидетелей, водитель на перекрестке въехал в машину, а затем в остановку. И чуть не сбил женщину.

И таких случаев множество. Впрочем, в Днепре нашли выход и обустроили остановки противоаварийными столбами, которые смогут взять на себя основной удар в случае ДТП.

Также мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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