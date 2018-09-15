ДТП с "евробляхой": названы два способа получить компенсацию

Даже если виновник аварии сбегает с места происшествия – выход есть

Рост в Украине числа автомобилей на еврономерах и, как следствие, увеличение количества ДТП с участием машин на "евробляхах", вызывают резонный вопрос – как получить материальную компенсацию за такую аварию.

В вопросе разбирались к.ю.н., директор АБ "Дроздова и партнеры" Елена Дроздова и адвокат Лилия Ткачук.

В случае с "евробляхами" ситуация усложняется тем, что они зарегистрированы за рубежом. И существуют два варианта решения – в зависимости от того, есть полис иностранной страховой компании или нет.

Даже в случае, если виновник ДТП сбегает с места происшествия – стоит проявить максимальную бдительность и зафиксировать как можно больше деталей: марку и модель авто, регистрационный номер, особые приметы транспортного средства и водителя.

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В дальнейшем можно попробовать проверить через сайт Моторного (транспортного) страхового бюро Украины наличие карты "зеленого полиса" у владельца авто, и установить, застраховано ли оно за границей. При этом нужно учитывать территорию действия "зеленого полиса" авто-иностранца, а также его действительность (он должен быть действительным на день ДТП).

МТСБУ из своего фонда в таком случае может осуществить возмещение вам расходов, понесенных в связи с ДТП, однако только при наличии соответствующих подтверждающих размер расходов документов (чеки и выписки из автосервисов).

Если полиса нет – необходимо обратиться в МТСБУ с заявлением о получении возмещения. Для быстрого и надлежащего рассмотрения обращения и последующего возмещения средств нужно способствовать Бюро в установлении обстоятельств, при которых произошло ДТП и предоставлять документы при получении письма с такой просьбой. Обратиться в МТСБУ нужно лично или отправив по почте письмо не позднее трех дней со дня ДТП.

Также отмечается, что Бюро возмещает расходы, понесенных по вине водителя авто на иностранных номерах только в конкретно установленных размерах. Требования о возмещении сумм, превышающих предельные выплаты МТСБУ, нужно предъявлять непосредственно к владельцу авто или его водителя через суд. Это — выход для тех, кто попал в сравнительно благоприятную ситуацию и авто-виновник оказалось застрахованным.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. По данным общественных организаций, защищающих права водителей авто на еврономерах, "евробляхи" фигурируют в 7% аварий.

Также ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" оказались под прицелом мошенников. Сайт "Сегодня" объяснил, как не попасться на крючок, а юристы советуют в любом случае привлекать к решению проблемы полицию.