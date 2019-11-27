ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии омбудсмена и его детей

В реанимации омбудсмен будет находиться до следующей недели

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Стали известны новые подробности о состоянии Уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, который 24 ноября попал в ДТП под Киевом.

Как рассказали нам в окружении омбудсмена, до понедельника он будет находиться в реанимации.

"Он пока что в плохом состоянии, находится в реанимации. Надеемся, что со следующей недели его переведут в палату, – рассказала нам Мирослава. – У него сильный болевой синдром. Состояние детей Николая – без изменений, но динамика позитивная. Тимофей пока что находится в медикаментозной коме. Его специально не выводят из этого состояния, врачи ждут, пока он наберется сил. У младшего – динамика выздоровления хорошая", – рассказала нам Мирослава, знакомая Кулебы.

Напомним, 24 ноября в Киевской области вблизи пгт Чабаны произошло ДТП с участием Николая Кулебы и 21-летнего водителя Вадима П. В машине вместе с Кулебой были двое его сыновей. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", виновнику аварии грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее эксперт назвал наиболее частые нарушения ПДД на перекрестке, где произошло ДТП с Кулебой.

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