ДТП с омбудсменом Кулебой: второго водителя выписали из больницы

Пострадавший водитель проведал чиновника, который все еще находится на больничной койке

/ Фото: Сегодня

21-летний водитель Вадим П., который пострадал в ДТП с участием Николая Кулебы ранее на этой неделе, уже выписан из больницы.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook Николай Кулеба.

"Водитель второго авто, Вадим, уже дома и сегодня проведал меня в больнице, чтобы узнать о моем здоровье и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе!" – написал Кулеба 28 ноября.

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В полиции сайту "Сегодня" сообщили, что оба участника ДТП будут допрошены в рамках открытого уголовного производства. Напомним, оно открыто по статье 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предполагает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Авария с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы случилась 24 ноября в Киевской области вблизи пгт Чабаны. В этот момент в машине вместе с чиновником находились двое его сыновей – 19-летний Тимофей и 10-летний Елисей.

В результате случившегося пострадали оба водителя, а также дети Кулебы. Тимофея доставили в тяжелом состояниив реанимацию. Он в коме, врачи борются за его жизнь.

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