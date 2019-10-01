ДТП с пешеходами: кто оказывается жертвами и как обезопасить города

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай

Реклама

Ежедневно в Украине происходят сотни дорожно-транспортных происшествий, многие из которых уносят жизни людей. Пострадавшими оказываются все: водители, пассажиры, прохожие. Регулярно появляются сообщения о жутких авариях. Так, всего несколько дней назад масштабное ДТП произошло в Новоград-Волынском районе Житомирской области, где погибли 9 человек, еще 10 были травмированы. Выяснилось, что водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автобусом, который стоял на обочине. А под Одессой несколькими днями ранее столкнулись автоцистерна и переполненная маршрутка: погибли также 9 человек.

Еще можно вспомнить жуткую аварию двухлетней давности в Харькове, где в центре города столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего Lexus вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

В начале сентября 2019 года в Харькове чуть не повторилась страшная трагедия – 23-летняя девушка-водитель Audi сбила группу пешеходов на тротуаре. В результате четверо женщин получили серьезные травмы и были отправлены в больницу. К счастью, погибших не было.

Каждый год в авариях на дорогах по всему миру гибнет около 1,25 млн людей, а от 20 до 50 млн получают травмы, по данным ООН. Сообщается, что ДТП являются основной причиной смерти молодежи в возрасте от 15 до 29 лет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате ДТП может стать третьей основной причиной гибели людей.

Неутешительные показатели и прогнозы заставляют задуматься о том, как обезопасить людей. К сожалению, оказаться жертвой ДТП может каждый, но, по данным ООН, половина всех смертей в дорожных авариях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Сайт "Сегодня" разбирался, как часто пешеходы становятся участниками ДТП, сколько из них умирает в авариях и как можно сделать города более безопасными для людей.

Сколько людей становятся жертвами ДТП

В ответ на запрос сайта "Сегодня" в Департаменте патрульной полиции сообщили, что за январь-август 2019 г. в Украине произошло 100 236 ДТП, из них 15 893 с пострадавшими, в которых погиб 1991 человек, а еще 20 218 людей было травмировано.

Кроме того, за указанный период было зафиксировано 5369 ДТП при участии пешеходов, из них 4886 – с пострадавшими, в которых погибло 660 людей, а 4610 было травмировано. Как мы видим, 13,5% пешеходов, пострадавших в ДТП ­– умирает.

Аварии происходят не только по вине водителей: очень часто пешеходы точно так же нарушают правила дорожного движения, чем подвергают опасности себя и всех остальных участников движения.

"Простые вещи вызывают постоянные последствия. Например, сколько людей переходят с мобильными телефонами возле уха или перед глазами и даже не смотрят на то, что по бокам; и потом люди говорят, что виноваты водители. А на самом деле, есть правила дорожного движения, которые должны знать все, например, о том, что пешеход имеет удостовериться в безопасности перехода", – об этом во время пресс-конференции сообщила председатель ОО "Traffic Challenge" Ольга Дробышева.

С началом учебного года количество ДТП только возрастает. Елена Лукашевич – директор, главный врач КНП "Киевский городской центр общественного здоровья" исполнительного органа Киевского городского совета, рассказала, что в столице аварии с пострадавшими, которые произошли по вине пешеходов, по сравнению с летом вырастают на 40%.

"Количество ДТП, произошедших при участии детей до 18 лет, вырастают на 60% в сентябре. ДТП с пострадавшими, произошедшие по вине детей, вырастают на 20-25%", – отметила Лукашевич.

Эксперты поясняют, что проводится немало тренингов и программ для взрослых и детей, которые помогают научиться соблюдать правила дорожного движения и не создавать аварийные ситуации. Родители, учителя и члены родительских комитетов могут обратиться в полицию, чтобы представители пришли к их детям в школу и провели несколько уроков о правилах дорожного движения.

Так или иначе, именно автомобиль считается средством повышенной опасности. Но вопрос не в том, чтобы найти виновных, а в том, чтобы научиться сосуществовать максимально комфортно и пешеходам, и водителям. Ведь все они – участники движения, которые должны задуматься о своей безопасности и безопасности других.

Как сделать города безопасными для водителей и пешеходов

Помимо необходимости вести разъяснительные работы с детьми (да и людьми постарше), сами города нуждаются в трансформациях, ведь очень многое зависит от инфраструктуры. Напомним, что в декабре 2018 г. Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития заявили о том, что планируют выделить 176 миллионов евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине.

Этот проект будет реализован в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре – именно эти города были выбраны на основании статистики ДТП и готовности инвестировать в улучшение безопасности дорожного движения.

Проект предусматривает:

осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности на дорогах;

уменьшение количества ДТП и снижение степени тяжести их последствий;

создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения;

повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей;

ликвидацию мест концентрации ДТП и участков с повышенной аварийностью.

Диана Гранцева, учредитель Управляющей компании "Затишна Оселя" в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что самое главное – это системный подход. Необходимо провести исследование, чтобы систематизировать информацию по местам и причинам ДТП: узнать, что является самым опасным с точки зрения безопасности передвижения пешеходов, а также мотоциклистов и велосипедистов, так как это три наиболее подверженные риску категории участников движения. А уже после исследования и анализа разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на снижение факторов риска.

"Основная задача – снизить трафик и скорость движения, а также – мотивировать как можно большее количество людей ходить пешком, ездить на велосипедах или пользоваться общественным транспортом. Добиться так называемого нулевого уровня смертности или хотя бы существенно понизить его можно только комплексным подходом: ужесточение правил, с обязательным контролем их исполнения, чего на сегодняшний день очень не хватает, human design улиц, что создает атмосферу внутреннего спокойствия и снижает желание превышать скорость, возможно, борды с социальной рекламой, напоминающие о рисках превышения скорости и, повышающие бдительность как водителя так и пешехода, напоминания об опасности в местах повышенного риска, улучшение качества и удобства общественного транспорта. Все это известные, применяемые во всем мире меры, уже показали свою эффективность и изобретать велосипед здесь не нужно, нужно внедрять их в жизнь", – комментирует ситуацию Гранцева.

Вадим Володарский, адвокат АО "Кредо", который специализируется на делах о ДТП, делится мнением, что на самом деле большинство таких аварий провоцируют сами пешеходы. Так, если даже пешеход внезапно выскочит на дорогу ночью в темной одежде, вероятнее всего, в аварии потом обвинят водителя.

"У нас Гражданский кодекс относит эксплуатацию транспорта к источникам повышенной опасности. С гражданской ответственностью (то есть возмещением ущерба) без вины. Это значит, что даже если водитель признан невиновным в ДТП, он возмещает ущерб виновному пешеходу. На это налагается то, что полиция пешеходов не штрафует даже за очевидные нарушения", – говорит Володарский.

Адвокат добавил, что нужно пересмотреть законодательство и практику по привлечению к ответственности за ДТП с пешеходами и ориентировать патрульную полицию на привлечение к ответственности пешеходов-нарушителей.

К слову, похожие инициативы появлялись и в Раде, где были зарегистрированы законопроекты о том, чтобы не наказывать водителей, совершивших аварию с пострадавшими и погибшими, если в этом виноваты пешеходы или ответственные за содержание дорог. Но успехом такая инициатива не увенчалась.

Еще один фактор, который провоцирует множество ДТП – это зебры на магистралях. Денис Черныш, эксперт по проверке транспорта на соответствие евростандартам, рассказывает, что в нашей стране на скоростных международных магистралях очень часто встречаются обычные зебры.

"В таком случае, когда скорость 130 (допустимая правилами) или даже 100 км/ч, не всегда водитель может быстро среагировать. Даже если и среагирует, это может спровоцировать ДТП с идущем сзади транспортным средством. Нужно делать подземные либо надземные переходы", – отметил Черныш.

Адвокат Вадим Володарский также добавляет, что у нас делают пешеходные переходы на одном уровне – что через Крещатик, что на Житомирской и Одесской трассах. Результат предсказуем и такая организация движения – это явная причина многих аварий с пешеходами.

"Нужно пересмотреть организацию движения, в частности, запретить пешеходные переходы на одном уровне на дорогах с 4 полосами и выше, кроме переходов на регулируемых перекрестках с общим регулированием светофорами с движением транспортных средств. Все остальные переходы на таких дорогах и улицах должны быть подземными или надземными. Это должно быть закреплено на нормативном уровне. Кстати, это приведет и к уменьшению количества пробок", – комментирует эксперт.

Еще один важный аспект, который нельзя игнорировать – это техническое состояние автомобиля, которое очень часто бывает далеко от установленных норм. Денис Черныш говорит, что в случае ДТП водители часто говорят, что попросту не заметили пешеходов, их ослепили и т.д. Эксперт поясняет, что в последнее время существует мода на ксеноновый свет и LED, которые устанавливают на машины, не учитывая, что конструкция фары рассчитана под обычную галогенную лампочку.

"Когда такая машина подъезжает к пешеходному переходу, в лучах ее света не видно пешехода и встречная машина с ослепленным водителем сбивает человека. В итоге два потерпевших, а виновник уезжает, как ни в чем не бывало. Также на дороги нужно вывести проверки по экологической безопасности. Для водителей необходимы какие-то тренинги по конструкции автомобиля. Я ежедневно проверяю автомобили и сталкиваюсь с тем, что 70% водителей не знают, как правильно должны светить фары, что такое светораспределение и на что влияет неправильно установленная или недозащелкнутая лампочка", – подытожил Черныш.

Таким образом, чтобы снизить количество ДТП и жертв на дорогах, сообща должны действовать все стороны: пешеходам следует соблюдать правила дорожного движения и не перебегать дороги в неположенных местах, ночью, да еще и с телефонами или наушниками; водителям следует держать свои автомобили в надлежащем техническом состоянии, не отвлекаться за рулем и не превышать допустимую скорость. Ну, а властям пора воплощать в жизнь проекты по безопасным городам, которые бы улучшили украинскую инфраструктуру и сделали ее удобной и надежной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама