ДТП с пожаром в Житомирской области: трое погибших и один раненый
Пожарные потушили огонь, но избежать жертв не удалось.
ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС
ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС
ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС
ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС
ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС
ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС
В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали три человека, а еще один получил ранения.
Авария случилась сегодня, 10 мая, около 13:50 в районе села Болярка Олевского района (218 км автодороги Киев – Ковель. т.н. "Варшавка"), сообщает пресс-служба ГосЧС Житомирской области. Там столкнулись две легковушки – Mazda и Chevrolet.
И если продукт японского автопрома еще кое-как выдержал столкновение, то "американец" вспыхнул. Несмотря на то что бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, погасили и легковушку, и горящее на обочине топливо, избежать жертв не удалось – погибли три человека и еще один получил ранения.
Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Житомирской области: 4 человека погибли на месте, в районе Новоград-Волынского столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2106 и микроавтобус Mercedes-Benz Vito.
Также сообщалось о жутком ДТП в Житомирской области: отбойник насквозь пронзил водителя. Всего же жертвами аварии стали два человека.
Кроме того, мы писали о еще одном ДТП на 151-м километре "Варшавки", где легковой автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с грузовиком DAF. Было двое погибших, пассажирка вылетела через лобовое стекло.
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