ДТП с украинским автобусом в России: в МИД подтвердили гражданство погибших

Сегодня, 16:47

Консулы оказывают всестороннюю помощь

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Двое мужчин и две женщины, которые погибли в результате ДТП в Ленинградской области в России, были гражданами Украины. Еще один украинец госпитализирован. Эту информацию на  своей странице в Twitter подтвердила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"В результате ДТП в Ленинградской области (РФ) погибли 4 гражданина Украины, 1 – госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", – написала она.

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Напомним, ночью 15 сентября в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области в России погибли четыре человека, еще один получил травмы. Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения России по Ленинградской области, микроавтобус был зарегистрирован в Закарпатской области.

Не так давно в Польше перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.

Ранее в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров.
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