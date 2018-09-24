ДТП со "скорой" в центре Запорожья: появились подробности

Сегодня, 17:27

Стало известно о пострадавшем в аварии

Фото: inform.zp.ua
Фото: inform.zp.ua

После ДТП в центре Запорожья, где столкнулись карета скорой помощи и грузовой микроавтобус, пострадал пассажир грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Копы отметили, что авария произошла в 9:12 в районе парка Трудовой славы. По предварительным данным, водитель медицинской Toyota не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения, что и стало причиной столкновение с Citroen.

В аварии пострадал пассажир автомобиля Toyota, которого госпитализировали в пятую городскую больницу.

Напомним, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Между тем, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, Запорожье, скорая

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"Сегодня"

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