ДТП со "скорой" в центре Запорожья: появились подробности

После ДТП в центре Запорожья, где столкнулись карета скорой помощи и грузовой микроавтобус, пострадал пассажир грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Копы отметили, что авария произошла в 9:12 в районе парка Трудовой славы. По предварительным данным, водитель медицинской Toyota не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения, что и стало причиной столкновение с Citroen.

В аварии пострадал пассажир автомобиля Toyota, которого госпитализировали в пятую городскую больницу.

Напомним, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Между тем, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.