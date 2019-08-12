ДТП в центре Харькова: потерпевшие требуют привлечь к ответственности судмедэкспертов

Жертвами страшного ДТП на Сумской стали шесть человек

Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции / Фото: Facebook

Представитель потерпевших в смертельном ДТП на Сумской в Харькове Лариса Матвеева планирует инициировать уголовное производство против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли установить, находилась ли Зайцева под действием наркотиков. Об этом на своей странице в Facebooк сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

Женщина напомнила, что ранее харьковские специалисты заявляли, что для установления того, принимала ли Зайцева наркотические средства, им нужно знать количество опиатов. По словам журналистки, позиция Матвеевой будет обоснована заключением психиатра-нарколога Бориса Михайлова.

"Он изучил документы дела и заявил, что Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. И для определения этого не нужно знать количество опиатов – достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ, в Украине не существует", – отметила Доцяк.

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Она также отметила, что Матвеева будет требовать как минимум увольнения экспертов из-за некомпетентности. Если будет доказано, что они действовали умышленно – представитель потерпевших будет требовать привлечь специалистов бюро судебно-медицинских экспертиз к уголовной ответственности.

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Ранее сообщалось, что потерпевшие в страшном ДТП в центре Харькова написали обращение к президенту с просьбой взять ход расследования под контроль.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годамлишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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