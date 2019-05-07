ДТП в Украине: с начала года увеличилось число аварий и пострадавших

С начала года на дорогах Украины стало больше аварий, погибших и пострадавших

Иллюстрация. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

За первых три месяца 2019 года на территории нашей страны произошло 34 тысячи 605 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или получили ранения более шести тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Патрульные подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 1,8% (за три месяца 2018 года было зафиксировано 35 211 аварий), в том числе и происшествий с погибшими или пострадавшими – 4476 в 2019 году против 4207 в прошлом (рост составил 6,4%).

Пострадавшими стали 5445 человек (в прошлом году – 5538), что на 1,7% больше прошлогоднего показателя. А больше всего вырос показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м на дорогах погибли 529 человек, то в нынешнем – 604, что на 14,2% больше.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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