Дуэт поющей чаши и танцующей кисти: в Украине появился новый вид арт-терапии

Как работают вместе поющие чаши и интуитивное рисование

Дуэт. Звукотерапия поющими чашами и интуитивное рисование дают более глубокую работу с нашим подсознанием.

Методы самопознания, раскрытия внутреннего потенциала и освобождения от накопившихся эмоций неустанно находят новые воплощения в области арт-терапии. Все чаще можно услышать о психологических техниках, соединяющих традиции Востока с достижениями научных школ Запада. С одной из таких авторских методик я познакомилась, побывав на мастер-классе по интуитивному рисованию под музыку тибетских чаш.

Танец кисточки

Участников разместили на мягких подушках по периметру небольшой уютной комнаты. В ее центре расположили художественные принадлежности: краски, кисточки, карандаши и планшеты с бумагой. Возле ведущей стояли тибетские чаши разных размеров в окружении горящих свечей. Вся атмосфера настраивала на покой и отрешение от окружающей действительности.

В начале встречи мастер провела знакомство с участниками, выяснив запросы, с которыми те пришли на мастер-класс. Она подчеркнула, что групповые занятия обладают силой поля и в каждую группу люди собираются неслучайно: на примере чужих запросов и решений можно рассмотреть с неожиданной стороны собственные ситуации и найти оригинальные ответы на свои вопросы.

Далее ведущая предложила выбрать те художественные инструменты, которые наиболее откликаются, и нарисовать свое состояние — то, с чем пришли на мастер-класс. Важно делать это не задумываясь, рисовать то, что идет изнутри. Для наиболее эффективного взаимодействия с подсознанием лучше рисовать не той рукой, которая обычно является ведущей. Например, левой — для правшей, и наоборот.

Погружение в звуки

После того, как рисунки были окончены, все участники перевернули их лицевой стороной вниз и отложили. Теперь в работу включились чаши. Мастер начала играть на них, чередуя звуки больших чаш с малыми и подключая другие музыкальные инструменты — тибетские колокольчики (караталы) и "музыку дождя" (рейнстик).

Поначалу, закрыв глаза, я просто наблюдала свое погружение в эти необычные звуки. Каждый из них отзывался в теле по-разному. Например, высокий звук каратал в самом начале казался очень неприятным: буквально перекатываясь в голове из одного уха в другое, он вызывал раздражение. А вот звучание самой большой чаши рождало ощущение приятного тепла где-то в области живота. Звук будто проходил сквозь тело, разливаясь затем дальше по комнате и заполняя собой все пространство.

В какой-то момент я ощутила желание взять в руки краски. И дальше меня не покидало ощущение, что кисть в моей руке создает рисунок сама, будто танцуя под пение чаш. Я казалась себе наблюдателем в этой ситуации. С каждым новым звучанием менялось мое внутреннее состояние и даже положение тела. Плечи распрямились, я ощутила, что ушло напряжение, которое было во мне в начале мастер-класса. Но самое удивительное, что звук каратал в самом конце уже не показался мне неприятным. Напротив, звон колокольчиков вызывал во мне улыбку, подчеркивал ощущение легкости в голове.

Окончив играть на инструментах, мастер попросила участников поделиться ощущениями. Многие по-разному восприняли их звучание. Это связано с тем, что каждая чаша или колокольчики издают вибрации разной частоты, проходящие через разные энергетические центры нашего тела. И те центры, в которых есть зажимы, резонируют больше. Но после звукового "душа" их состояние гармонизируется. Именно с этим и были связаны мои изменения в восприятии колокольчиков. Мысленная перегрузка, с которой я пришла в мастерскую, резонировала с их вибрациями. Но в конце, расслабившись, я восприняла звучание каратал совсем иначе.

Далее ведущая предложила каждому из участников расположить рядом и рассмотреть свои рисунки, сделанные в начале практики и в конце. На моем первом рисунке превалировали темные насыщенные тона, было много мелких изогнутых элементов, чувствовалось большое напряжение. Второй рисунок (который я, как и первый, рисовала левой рукой) отличался по цветовой гамме и геометрии линий. Глядя на него, я ощущала гармонию — а это и было тем запросом, с которым я пришла на мастер-класс. Уходила я с него с ощущением спокойствия.

Мастер-класс. Часто можно получить ответ на свой вопрос с помощью работы других участников

Комментарий психолога

Анна Джура, психолог, психотерапевт, специалист по звукотерапии:

Изначально поющие чаши использовались тибетскими монахами для принятия пищи и сбора подаяний. Но после того, как было замечено особое звучание некоторых из них и его влияние на состояние человека, в монастырях их стали использовать в качестве инструмента, способствующего погружению в медитацию.

Все среды, не исключая даже самую плотную материю, производят вибрации. А вода, содержащаяся в нашем теле, — превосходный их проводник. Вибрации чаши входят в резонанс с внутренними вибрациями организма и восстанавливают баланс.

В свою очередь, интуитивное рисование как метод арт-терапии давно пользуется признанием специалистов. Творческий процесс открывает путь к бессознательному, обходя барьеры, которые выстраивает сознание, сопротивляющееся работе со сложными или болезненными ситуациями. Рисование без правил и оценок позволяет заглянуть в себя и отобразить на бумаге чувства без страха критики и непринятия. Через образы, идущие изнутри, человек может увидеть ответы, которые подсказывает интуиция.

Соединение методов интуитивного рисования и звукотерапии поющими чашами усиливает оба процесса и дает более глубокие результаты.

Но важно понимать, что любую терапевтическую практику должен выполнять квалифицированный специалист. Ведь рисовать можно и дома. Но с помощью мастера такая работа даст более выраженный эффект в более безопасных условиях. Ведь, выполняя некоторые практики, мы можем затронуть глубокие переживания, которые нужно бережно проработать и закрыть. Узнайте, где мастер обучался и каким практическим опытом владеет.

Также в случае контактной звукотерапии (когда чаша устанавливается на тело человека и из нее извлекается звук) важно помнить, что у этого процесса есть такие противопоказания. Это повышенная температура тела, кровотечения, злокачественные опухоли и заболевания крови, гнойные и воспалительные процессы, а также гипертонические и гипотонические кризы.

Благодарим за приглашение "Центр психологического развития UP".

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