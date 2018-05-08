Духовная крепость против агрессии РФ: экс-президенты Украины сделали заявление по автокефалии Украинской церкви

Вчера, 14:47

Экс-президенты рассказали, как автокефалия поможет Украине

Экс-президенты. Фото: архив
Экс-президенты. Фото: архив

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддерживают нынешнюю власть в стремлении получить независимость и объединение для Украинской православной поместной церкви. Все трое подписали соответствующее обращение на совместной пресс-конференции.

По словам Кравчука, получение томоса от Вселенского патриарха будет способствовать плодотворному диалогу между конфессиями в Украине.

"После длительных дискуссий в нашем кругу мы подписали обращение. Мы считаем, что предоставление автокефалии константинопольской матерью-церковью сыграет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развитии религиозной свободы в Украине, будет способствовать плодотворному межконфессиональному диалогу в нашей стране", – сказал экс-президент.

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Также бывшие украинские лидеры отмечают, что независимость Украинской православной церкви поможет и в противостоянии российской агрессии.

"Мы убеждены, что единство украинского народа, огромной силой, укреплением которого будет автокефальная православная поместная церковь, станет непреодолимой духовной крепостью в борьбе с российской агрессией против Украины. Поэтому мы поддерживаем усилия президента Украины Петра Порошенко в этом чрезвычайно важном для Украины вопросе и обращаемся ко всем гражданам, ко всем ответственным политикам, общественным деятелям объединиться вокруг этой великой цели и вместе активно работать для создания автокефальной православной церкви Украины", – подчеркивается в документе.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко инициировал объединение Украинской православной поместной церкви. Он обратился к народным депутатам и Верховная Рада поддержала официальное обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

В свою очередь появилась реакция Кремля на обращение Украины ко Вселенскому патриарху. В Москве дали понять, что выступают против действий украинского президента и Верховной Рады.
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Источник:

УНИАН

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