Думаете о страховке? Поможет "ARX"

Страховая система Евросоюза справедливо считается одной из самых совершенных, эффективных и прогрессивных в мире.

В таких странах, как Чехия, Германия, Швейцария, медстрахование граждан является обязательным. Да и другие виды страхования давно вошли в быт, и ни у кого не вызывает вопросов их польза. В Украине ситуация обстоит не так оптимистично, но в последнее время наметился прогресс.

Способствовали этому крупные, надежные страховые компании, которые годами доказывали эффективность работы и убедили сотни тысяч клиентов в том, что страховой полис в отдельных случаях становится настоящей палочкой-выручалочкой. Одна из таких компаний – Страховая компания "ARX", которая раньше называлась "АХА Страхование". Ребрендинг произошел из-за смены акционеров, компанию приобрел крупный страховой канадский холдинг "Fairfax FinancialHoldingLimited". При этом новое название уже прижилось и было позитивно воспринято клиентами.

"ARX" в переводе с латыни обозначает "крепость", "твердыня". Мы стремились к тому, чтобы логотип отражал устойчивость и надежность нашей компании, чья история на рынке Украины насчитывает уже 25 лет, – рассказывает председатель правления СК Андрей Перетяжко. – По итогам первого полугодия уже ясно, что эти 6 месяцев были очень успешными, изменение акционеров никак не повлияло на наши достижения. За первые два квартала 2019 года мы собрали более 1,2 миллиарда страховых премий, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года, выплатили порядка 483 млн грн и продолжаем лидировать в своих традиционных сегментах. Hаша прибыль за первое полугодие даже превысила запланированный уровень и составила 80 млн грн. "

В день компания выплачивает клиентам внушительную сумму – более 3,5 миллионов гривен. Самыми востребованными продуктами, по словам Андрея Перетяжко, являются полисы автострахования КАСКО – у клиентов есть широкий выбор продуктов различного наполнения и стоимости. Сервисом клиенты довольны – по данным eKomi "The Feedback Company", европейского лидера по работе с обратной связью клиентов, уровень удовлетворенности в урегулировании убытков составляет 92-93%.

Кроме продуктов КАСКО, большим спросом пользуется страхование путешествующих. Неудивительно, ведь такие полисы легко купить онлайн, прямо со смартфона. Компания уверенно держит фокус на диджитализацию, доля продаж тревел-полисов онлайн приблизилась к 30%. Увеличивается количество желающих приобретать онлайн и ОСАГО — сейчас это 5% от общего объема премий.

Успешно продается корпоративное страхование здоровья, автогражданка, агрострахование, а также уникальный для украинского рынка продукт "Медицина без границ" (страхование от критических заболеваний, включая онкозаболевания).

"Сейчас мы активно тестируем новый продукт по страхованию здоровья для розницы, и скоро запустим инновационную для Украины услугу, с фокусом на продвижение в онлайн", – подчеркнули в компании

Актуальные услуги можно найти на обновленном сайте компании arx.com.ua

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