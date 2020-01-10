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Дуй в Амстердам: moneyveo дарит путешествие на еврофутбол

10 января, 11:50

Новости компаний

Шесть туров на футбольные приключения будут разыгрываться каждую неделю

Финтех-компания moneyveo разыгрывает поездки на евроматчи 2020. Выиграть футбольные путешествия могут все, кто с 1 по 31 января возьмет кредит в сервисе на любую сумму и срок.

"Среди наших клиентов много любителей футбола. Поэтому с начала нового года мы решили разыграть поездки на евроматчи в Амстердаме и Бухаресте этим летом. Счастливчики получат полный пакет: перелет, трансфер в аэропорт и с аэропорта, посещение матчей и проживание в гостинице на двоих. Каждый победитель сможет разделить радость от путешествия с кем пожелает", — делится коммерческий директор moneyveo Максим Параска.

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Участниками акции станут те клиенты Манивео, которые возьмут кредит в указанный период и оставят номер мобильного телефона, привязанного в ЛК сервиса, на сайте акции — красава.укр/eurofootball.

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6 туров на футбольные приключения будут разыгрываться каждую неделю. Первый розыгрыш состоится 17 января. Победители будут определяться при помощи сервиса random.org. Результаты moneyveo объявит на своей странице в FB и на сайте акции.

moneyveo — лидер среди финансовых организаций, предлагающих быстрые онлайн-кредиты на карту. На начало 2020 года у компании зафиксировано более 800 000 клиентов. Кроме "Дуй в Амстердам на еврофутбол", сейчас в moneyveo действует акция "Тебе и другу по 300".

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