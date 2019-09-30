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Два бабьих лета и короткое похолодание: народный синоптик рассказал о погоде в октябре

30 сентября, 06:38

Второй месяц осени порадует украинцев хорошей погодой, говорит Леонид Деркач

/ Фото: Pixabay

Начало рабочей недели будет теплым и с дождями. А вот настоящего бабьего лета стоит ожидать во второй декаде октября.

Об этом рассказал в комментарии "Фактам" народный синоптик Леонид Деркач.

По его словам, мокрая дождливая погода может быть в начале и в конце первой декады следующего месяца.

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А вот со второй декады октября народный синоптик прогнозирует потепление, так называемое бабье лето. Его немного перебью кратковременные холода и даже с небольшими заморозками ночью.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Однако уже с начала третьей декады месяца снова основательно потеплеет и наступит второе бабье лето.

Как сообщали новости "Сегодня", последний день сентября пройдет под аккомпанемент дождей в ряде областей, но потеплеет, а в первый день октября эти дожди перекочуют на другой конец Украины. Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели.

Отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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