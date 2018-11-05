Два "дела Гандзюк": почему ГПУ решила объединить производства и передать их в СБУ

Второе дело Гандзюк в понедельник, 5 ноября, передали в СБУ. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, изначально делом Гандзюк занимались СБУ и Нацполиция Херсонской области.

"Было два дела. Первое – касалось заказчика, и его расследовала СБУ, а второе – непосредственных исполнителей, оно расследовалось Нацполициею Херсонщины. То есть полиция расследовала по исполнителям, а СБУ – по заказчикам", – говорит Лысенко.

Теперь же правоохранители приняли решение объединить два дела в одно, что должно ускорить его расследование.

"Полиция провела все следственные действия и завершила свою работу, дело передали в СБУ, что объединить со вторым. Объединение двух дел в одно позволить более оперативно провести расследование", – добавляет Лысенко.

Но, как сообщила пресс-служба СБУ, на 16:00 СБУ дело не получила. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, на 17:30 ситуация не изменилась.

Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Как сообщил нардеп Антон Геращенко, подозреваемому в организации убийства Гандзюк может грозить пожизненное заключение.

Также следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение о передачи СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.