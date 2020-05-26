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Два месяца дождей и один – засухи: народный синоптик рассказал, какой буде погода летом

26 мая, 06:33

Александр Панченко , Екатерина Степаненко

Не смотря на большое количество осадков, погода лето будет теплым

Леонид Горбань уже 30 лет составляет подробные прогнозы погоды по старинной методике – используя так называемый Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы. Народный синоптик неоднократно разъяснял, что его расчеты в масштабах всей Украины являются оценочными и вероятность их исполнения – около 75%. Более точный прогноз, с вероятностью исполнения свыше 95%, поддается расчету в пределах одной-двух соседних областей.

Из географии известно, что Украина – это семь погодно-климатических зон, поэтому точность усредненного прогноза народного синоптика для всей страны может быть ниже, чем для отдельно взятого региона, но будет верной общая тенденция: похолодание или потепление, возможность осадков.

По классификации Брюсова календаря 2020 год считается годом Луны. В повторяющемся цикле всего семь лет, чередующихся в определенной последовательности. Так, 2019 год был годом Меркурия, 2021-й будет годом Сатурна. Еще существуют годы Венеры, Марса, Юпитера и Солнца. Каждому из них присуща своя погода: одни годы жарче, другие прохладнее, какие-то дождливее, какие-то суше.

"В год Луны первые два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо, – говорит Леонид Горбань. – В августе картина поменяется – он будет засушливый, жаркий, в середине месяца две недели без дождей".

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То есть, по прогнозу народного синоптика, лето должно быть нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за предыдущие два месяца.

А о том, какую погоду на лето прогнозируют метеорологи из НАН и не только, читайте в материале: Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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