Две недели взаперти: видеоблог Александра Махова о пребывании в Новых Санжарах

Коронавирус уже в Украине. В Черновцах проходит лечение первый больной на территории страны. Между тем из Новых Санжаров уезжают украинцы и иностранцы, эвакуированные из китайского города Ухань. Они две недели были на обсервации.
Все это время вместе с эвакуированными находился и корреспондент телеканала "Украина 24" Александр Махов . Ежедневно он сообщал обо всем, что происходит в Новых Санжарах. В последний день обсервации он рассказал о самом главном, что происходило за эти две недели.
- Об эвакуации, экипаже и перелете
- О реакции на протесты местных жителей Новых Санжаров
- Об отношениях между эвакуированными
- О досуге и теннисном турнире
- О работе на обсервации
- Об отъезде и дружбе
Обо всем этом и другом смотрите в видеоблоге Александра Махова.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ждет эвакуированных из Китая после обсервации .
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