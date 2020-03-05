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Две недели взаперти: видеоблог Александра Махова о пребывании в Новых Санжарах

5 марта, 17:58

Игорь Тимофеев

Журналист телеканала «Украина 24» рассказал об эвакуации, досуге и дружбе

Коронавирус уже в Украине. В Черновцах проходит лечение первый больной на территории страны. Между тем из Новых Санжаров уезжают украинцы и иностранцы, эвакуированные из китайского города Ухань. Они две недели были на обсервации.

Все это время вместе с эвакуированными находился и корреспондент телеканала "Украина 24" Александр Махов . Ежедневно он сообщал обо всем, что происходит в Новых Санжарах. В последний день обсервации он рассказал о самом главном, что происходило за эти две недели.

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  • Об эвакуации, экипаже и перелете
  • О реакции на протесты местных жителей Новых Санжаров
  • Об отношениях между эвакуированными
  • О досуге и теннисном турнире
  • О работе на обсервации
  • Об отъезде и дружбе

Обо всем этом и другом смотрите в видеоблоге Александра Махова.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ждет эвакуированных из Китая после обсервации .

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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журналист Новые Санжары эвакуация украинцев Украина 24

Источник: Сегодня

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