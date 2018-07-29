Две сотни украинских туристов после суток ожидания улетели из Египта

Пресс-служба туроператора отметила, что задержка рейса 28 июля из-за поломки самолета повлекла сбой в расписании и других авиарейсов

Около 200 украинских туристов в Египте, которые в субботу 28 июля не смогли вовремя покинуть страну из-за технических неполадок самолета, уже вылетели в Украину. Об этом сообщила спикер туроператора Join Up Екатерина Резниченко.

"В 11:30 украинцы вылетели из Египта и уже должны подлетать ко Львову", – заявила она.

Напомним, что причиной задержки стало пробитое колесо самолета.

В Join Up отметили, что из-за этой задержки рейса из Хургады автоматически оказались и другие рейсы, однако какие именно пресс-секретарь туроператора назвать не смогла.

"Те люди, которые не смогли вовремя вылететь на курорты – им все это компенсируют. Задержались несколько рейсов. Туристов за рубежом расселили по отелям, а тех, кто был Украине – проинформировали заранее", – сказала Резниченко.

Напомним, что в последнее время резко возросло количество случаев, в которых туристы не могут своевременно улететь из Украины на отдых, или наоборот – вернуться домой. В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон.

Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.

В свою очередь Кабинет министров Украины в связи с недавними проблемами, возникшими на рынке туристических услуг, готовит ряд решений, которые будут способствовать устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.