Двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена: подробности

/ Фото: Facebook

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обвиняют в расстрелах активистов на Майдане, вернулись в Киев после обмена в рамках Нормандских договоренностей. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Алексей Горошинский на своей странице в Facebook.

Адвокат показал фото открытого письма экс-"беркутовцев" к президенту, генеральному прокурору и председателю Верховной Рады. В письме Маринченко и Тамтура, в частности, отмечают, что были вынуждены согласиться на участие в обмене, поскольку их отказ поставил бы под угрозу обмен в целом.

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Также экс-"беркутовцы" "призывают срочно отменить закон про амнистию майдановцев и обеспечить справедливое и непредвзятое расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов".

Напомним, обмен пленными состоялся в канун Нового года: Украина отдала ОРДЛО 127 человек, включительно с экс-беркутовцами, которых обвиняют в расстрелах людей на Майдане, и вернула 76 граждан. Комментируя решение, вызвавшее негодование у части общества, Владимир Зеленский заявил, что передача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием взаимного освобождения, и заверил, что это не повлияет на расследование дел Майдана.

"Касательно "беркутовцев" – да, это условие освобождения "всех на всех". Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое – это правда", – сказал президент.

Как сообщали новости "Сегодня", из Офиса генпрокурора уволили начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка и прокурора Алексея Донского, который вел дела Майдана. Кроме того, по процедуре сокращения уволили следователей по делам Майдана Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка из-за того, что они подали заявления о согласии на переаттестацию в произвольной форме, проигнорировав требования прокуратуры.

Позже стало известно, что на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, назначен Виктор Мысяк, а Донской стал его заместителем. Кроме того, в ОГП создан департамент по делам Майдана.

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