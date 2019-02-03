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Двое иностранцев пытались дать взятки украинским пограничникам

Сегодня, 12:15

От неправомерных предложений стражи границы отказались

Двое иностранцев пытались дать взятки украинским пограничникам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6be/e8d/5c56bee8d55d2.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6be/e8d/5c56bee8d55d2.jpeg Украина От неправомерных предложений стражи границы отказались

За прошедшие сутки граждане Грузии и Турции пытались подкупить сотрудников Государственной погранслужбы, чтобы беспрепятственно попасть в Украину. Об этом сообшает пресс-служба ГПСУ.

В пункте пропуска "Черноморский морской порт" во время оформления прибывших из Батуми пассажиров, пограничники Одесского отряда обнаружили мужчину, который заметно нервничал. Во время опроса выяснилось, что 29-летний гражданин Грузии не может подтвердить цель своей поездки в Украину.

Чтобы попасть в Украину, иностранец предложил военнослужащим неправомерную выгоду в размере 100 долларов США.

Кроме того, гражданин Турции, который прибыл в столичный аэропорт из Стамбула, попытался помочь в беспрепятственном пересечении границы двум своим землякам и предложил пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" взятку в размере 50 евро.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 369 ч. 1 УК. 

Лицам отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину на 3 года каждому.

Напомним, на Закарпатье пограничник во время задержания пытался съесть взятку. Чтобы избавиться от улик, он собирался проглотить 200 долларов США.

Также мы писали, что сотрудники СБУ разоблачили на взятке двух военнослужащих Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы.

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Тег Грузия, Турция, взятка, пограничники, гпсу

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