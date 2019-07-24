Пленные украинские моряки отметили дни рождения в СИЗО
Старшему матросу Владимиру Терещенко исполнилось 25 лет, а матросу Сергею Цыбизову – 22
Спустя неделю после того, как в России продлили арест военнопленных украинских моряков, двое из них встретили свои дни рождения в российском плену.
24 июля старшему матросу захваченного россиянами буксира ВМС Украины "Яны Капу" Владимиру Терещенко исполнилось 25 лет, а матросу ракетного катера "Никополь" Сергею Цыбизову – 22, сообщил на своей странице в Facebook координатор стороны защиты Николай Полозов.
"Команда защиты военнопленных украинских моряков сердечно поздравляет наших героев – моряков! Желаем скорейшего возвращения домой!" - написал он.
Напомним, что ранее в этот день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о достижении договоренности о возвращении Украине 24 моряков, которые были взяты Россией в плен. Ее российская коллега Татьяна Москалькова, в свою очередь, не смогла подтвердить эту информацию.
Мы также писали, что на прошлом неделе Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, в которой призвал немедленно освободить украинских моряков, а также решительно осудил акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива.
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