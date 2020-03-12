Двое украинцев вернулись домой с "коронавирусного" корабля в США

Двое украинских граждан, которым недавно разрешили сойти на берег с изолированного из-за вспышки коронавируса круизного лайнера Grand Princess, вернулись в Украину из США.
Об этом, как сообщает "Украинская правда", на брифинге 12 марта сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Сегодня ночью в Украину безопасно вернулись граждане Украины, которые находились на судне Grand Princess", – сказал глава МИД.
Кулеба отметил, по возвращении украинцы несколько раз прошли контроль на состояние своего здоровья, и признаков коронавирусной инфекции у них не обнаружили.
Несмотря на это, их поместили на обсервацию в медицинское учреждение, но в какое именно, Кулеба не уточнил.
Остальные 47 граждан Украины являются членами экипажа корабля и остаются в карантине на борту по требованию судовладельца.
Напомним, что круизный лайнер, на борту которого находились более 3,5 тыс. человек, 7 марта вернулся в Калифорнию из двухнедельного путешествия на Гавайи. Однако у 21 человека, включая 19 членов экипажа, обнаружили коронавирус, из-за чего он пару дней простоял у берегов Сан-Франциско, после чего пассажирам разрешили сойти на берег – граждан США отправили на карантин, а иностранцев – в их страны.
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