Двое украинских летчиков получили ранения в Афганистане

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На юге Афганистана в военный вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании, которым управляли летчики-украинцы, попала ракета.

Как сообщил молдавский телеканал TV8, в Национальном органе гражданской авиации Молдовы сообщили, что вертолет не был сильно поврежден, а двое членов экипажа – граждане Украины – легко ранены.

Фотографии поврежденного воздушного судна опубликовало Министерство обороны Афганистана. Другой вертолет, уже с гражданами Молдовы в экипаже, подобрал украинцев после инцидента.

Молдавские авиационные власти утверждают, что ракета попала в тот момент, когда вертолет находился на земле. По сведениям ведомства, он перевозил продукты.

Напомним, 2 сентября 2018 года в результате аварии вертолета в Афганистанепогибли двое граждан Украины, еще один украинец получил травмы и оказался в больнице на территории военной базы.

Разбившийся вертолет Ми-8 принадлежал молдавской компании "Valan international cargo", но выполнял миссии по контракту с ООН. В результате катастрофы погибли два члена экипажа – граждане Украины, и 10 военнослужащих. Всего на борту было 14 человек.

Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии.

А в Румынииразбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.

Три украинца оказались среди погибших во время крушения военного самолета в Конго.

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