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Двоих экс-бойцов "Беркута" подозревают в фальсификации доказательств против участника Евромайдана

9 июня, 20:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

Спецназовцы дали ложные показания, чтобы арестовать протестующего

Двоим бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.

Об этом сообщили на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

Подозреваемым инкриминируют обвинения по двум статьям: "незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом", а также "дача заведомо ложного показания свидетеля, сопряженного с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления".

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"Следствием установлено, что 21 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве работниками спецподразделения "Беркут" задержан гражданин за якобы участие в массовых беспорядках. В дальнейшем он был доставлен в один из столичных райотделов милиции. На следующий день милиционеры "Беркута" дали следователю показания о том, что задержанный принимал активное участие в массовых беспорядках с уничтожением имущества", – говорится в сообщении.

На основании их ложных показаний задержанному сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черкасской области недалеко от Канева открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам "Беркута".

Незадолго перед этим в Киеве суд заочно арестовал беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений во время протестов в центре столицы 18-20 февраля 2014 года.

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Так, следователи уже направили в суд два "дела Майдана" – относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега".

При этом в Государственном бюро расследований назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана – им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

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Источник: Сегодня

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