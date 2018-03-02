Двоих политзаключенных Россия освободит уже в ближайшее время – Геращенко

Сегодня, 11:02

Первый вице-спикер Рады анонсировала, что информация об освобождении украинцев появится в ближайшие часы

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что в течение нескольких часов должно состояться освобождение Россией двоих украинских политических заключенных.

"Через несколько часов ждем хороших новостей относительно освобождения двоих украинских политзаключенных Кремля. Как только они будут на украинской территории, мы об этом с вами узнаем", – рассказала парламентарий в пятницу, 2 марта.

Геращенко не уточнила, о ком именно идет речь, однако, по данным СМИ, из плена России могут освободить двух украинских пограничников - Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве.

Предполагается, что при этом Украина передаст России задержанных летом 2017 года в Херсонской области двух сотрудников ФСБ – Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Как известно, президент Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции 28 февраля о надежде, что до конца этой недели освободят еще двух заложников из плена России.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.

В конце октября похищенных пограничников доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Их арестовали до 5 февраля 2018 года.

25 января Трубчевский районный суд Брянской области должен был начать рассматривать дело пограничников по существу.
ФСБ, геращенко, освобождение, политзаключенные, Ирина Геращенко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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