Двойники Барби и "лизуны": названы самые опасные игрушки

Чем занять ребенка дома в плохую погоду / Фото: Pexels

Реклама

Несмотря на то, что лишь четверть игрушек в Украине безопасны для детей, в стране не всегда удается провести должную экспертизу этих товаров. Поэтому эксперты ориентируются на европейскую систему RAPEX, созданную для оповещения об опасных товарах непищевого назначения. В ЕС все страны вносят в эту базу опасные товары, что позволяет быстро выявлять подделки и минимизировать риски.

Одной из самых опасных игрушек, согласно этой системе, стали куклы, похожие на знаменитую "Барби", в которых содержится избыточное количество вредных веществ. Также куклы до сих пор остаются самым подделываемым товаром на рынке. Впрочем, даже сама компания-производитель оригинальной куклы "Барби", не раз отзывала свой товар в том числе и из-за его токсичности.

Елена Куликова, глава правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие", отмечает: согласно этой системе, опасность также могут представлять игрушки с блоками питания, где батарейки скрываются лишь за защелкой, не усиленной дополнительно винтами.

"Блоки питания чаще всего — просто на защелке. А ведь если ребенок проглатывает батарейку, помимо того, что он может подавиться, происходит вредное воздействие батарейки на организм", — поясняет эксперт.

Еще одна опасность — мягкие игрушки. Пластиковые части игрушки (глаза, нос и т. д.) должны быть плотно закреплены, также необходимо обращать внимание на прочность швов, чтобы у ребенка не было доступа к наполнителю.

Слайм, "лизун", пластичные глины, основным компонентом которых является тетраборат натрия, — еще одна категория потенциально опасных игрушек. Проглатывание или вдыхание бора может привести к химическому ожогу слизистых и внутренних органов ребенка.

Подробнее о ситуации на рынке детских игрушек в Украине, читайте в нашем материале "Чем опасны детские игрушки: как распознать подделку и не навредить ребенку".

Родителям также стоит контролировать популярное детское увлечение – самостоятельное изготовление "лизунов", особенно учитывая, как популярна стала в последнее время эта забава. Ведь нарушение правил изготовления может привести к тяжелым последствиям. Так, недавно в Днепре шестеро школьников отравились самодельными "лизунами", которые принесла в школу четвероклассница.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама