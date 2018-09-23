Двойняшкам дорогу: столичная инфраструктура не предназначена для двойных колясок

Выход на прогулку, в супермаркет или аптеку для родителей двойняшек постоянно сопровождается проблемами с передвижением

Украинки все чаще рожают сразу нескольких малышей. Такова мировая тенденция, но инфраструктура украинских городов не приспособлена для передвижения с колясками, тем более с двойными.

Несмотря на то, что по правилам, места общественного пользования должны быть оборудованы пандусами шириной в один метр, большинство родителей не могут нормально передвигаться с двумя малышами в коляске по городу.

"Нормы есть, но они не выполняются. Этим должна, когда сдается любой объект – жилой дом, или общественный, или промышленный – заниматься архитектурно-строительная инспекция, которая это проверяет. Если есть проблемы с организацией доступности, то инспекция не должна принимать объект", – утверждает один из разработчиков государственных строительных норм Вадим Куцевич.

Родители двойняшек сталкиваются с проблемами при прогулке, посещении больниц, банков, супермаркетов. Кроме того, они также не могут записать сразу обоих детей в один садик – в электронной системе такая регистрация просто не предусмотрена.

Напомним, что не так давно в Киеве 85 пар двойняшек и близнецов установили национальный рекорд.

А в Чернигове установили сразу два национальных рекорда: наибольшее количество близнецов на одной локации и самая большая разница в возрасте между парами двойняшек.



