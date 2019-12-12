Обыск в квартире подозреваемого в убийстве журналиста Андрея Антоненко завершился

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

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12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

В свою очередь, двоюродная сестра Шеремета прокомментировала новости по делу.

"Меня возмутило то, что нашей семье никто ничего не сообщал о ходе расследования", – сказала нам родственница Шеремета Оксана Мозгунова, проживающая в Беларуси.

Тем временем, корреспондент сайта "Сегодня" с места события сообщил, что обыск в квартире подозреваемого в убийстве журналиста Андрея Антоненко завершился. Правоохранители обыскивают авто ветерана АТО.

Позже появилась информация, что авто так и не обыскали, а самого Антоненко увезла полиция.

Между тем, в сети активно обсуждают брифинг МВД касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На брифинге рассказали о новых подозреваемых. Мнения пользователей соцсетей разделились. Кто-то поверил полиции, кто-то – нет, но в целом многие остались при своем мнении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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