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Двух граждан Украины нашли мертвыми за границей: в МИД сообщили детали

11 мая, 12:45

Татьяна Очеретяна

Оба украинца были членами экипажей судов

В Министерстве иностранных дел сообщили, что за границей нашли мертвыми двух украинцев-членов экипажей морских судов. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Украины Сергей Погорельцев, пишет "Укринформ".

Так, в Нидерландах нашли мертвой украинку, члена экипажа судна Regal Princess. Тело женщины обнаружили в порту города Роттердам.

"Нидерланды. 10.05.2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна", - сказал Погорельцев.

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Согласно предварительной информации местной полиции, смерть украинки произошла в результате самоубийства. Тело погибшей отправили в местный морг.

Родственникам умершей уже сообщили о смерти.

Посольство Украины в Нидерландах поддерживает связь с местной полицией и медучреждением. Сейчас организовывают перевозку тела погибшей в Украину для захоронения.

Кроме того, в Мексике нашли мертвым украинского моряка, члена экипажа грузового судна Panamax Alexander.

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"Мексика. 10.05.2020 в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту г. Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины – члена экипажа судна. После обнаружения отсутствия моряка на борту судна капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии администрации порта г. Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было обнаружено местными рыбаками", - рассказал Погорельцев.

Он также добавил, что по данному факту начато уголовное дело, расследование проводят мексиканские правоохранители. Сейчас посольство Украины в Мексике ищет родственников умершего украинца.

Напомним, в марте в берегов Африки пираты захватили семь украинских моряков с судна MSC Talia F. Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.

Кроме того, недавно у побережья Африки произошел новый инцидент – пираты напали на грузовое судно и похитили украинца.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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Мексика Нидерланды МИД погибшие украинцы за границей

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