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Двух сотрудников СБУ задержали за вымогательство 110 тысяч долларов: подробности

Сегодня, 15:57

Злоумышленники требовали крупную сумму денег у гражданина Украины, угрожая депортацией его родственницы

Двух сотрудников СБУ задержали за вымогательство 110 тысяч долларов: подробности Украина Злоумышленники требовали крупную сумму денег у гражданина Украины, угрожая депортацией его родственницы

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Главной военной прокуратуры и оперативном сопровождении Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые вымогали у гражданина Украины 110 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В ходе досудебного расследования предварительно установлено, что работники СБУ вымогали деньги за отказ от уголовного преследования и лишения гражданства Украины. Работников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме 10 тыс. долларов. Первую часть в размере 40 тыс. долларов подозреваемые получили ранее", – говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что злоумышленники требовали крупную сумму денег у гражданина Украины, выходца одной из стран Средней Азии, обещая способствовать в непринятии мер по депортации из Украины его близкой родственницы, которая находится в международном розыске. Для проведения сделки злоумышленники привлекли двух посредников. В ходе ряда санкционированных следственных действий по месту жительства и работы фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.

"Действия наших военнослужащих являются недопустимыми и позорными для офицера спецслужбы воюющей страны. Мы будем способствовать прозрачному следствию и Служба будет оказывать ему полную поддержку", – отметил глава СБУ Василий Грицак.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой лиц (ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке погорели двое полицейских.

Также мы писали, что в Одессе майор полиции попался на взятке.

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Тег взятка, СБУ, ГБР

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