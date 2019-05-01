Дышать полной грудью: Фонд Рината Ахметова помогает детям бороться с астмой

Одной из участниц проекта "Лекарства детям" стала 12-летняя Маша из Донецка

Фото: fdu.org.ua

На сегодняшний день астма является одной из серьезных проблем мировой медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 235 миллионов жителей нашей планеты страдают таким недугом. Это самая распространенная хроническая детская болезнь, а причины ее возникновения до сих пор точно не установлены. Несмотря на то, что астму нельзя полностью излечить, своевременный прием лекарств позволяет пациентам вести полноценную жизнь.

К сожалению, из-за конфликта на Донбассе больные астмой лишились доступа к жизненно важным медикаментам. Особенно пострадали ребята, заботу о которых взял на себя Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта "Лекарства детям" Фонд помогает удержать болезнь под контролем и ни в чем не отличаться от сверстников.

Одной из участниц проекта стала 12-летняя Маша из Донецка. Девочка грезила бальными танцами, однако из-за серьезной болезни мечты оказались под угрозой. Ребенку не исполнилось года, когда ей поставили неутешительный диагноз: бронхиальная астма. Болезнь прогрессировала, в результате Маша получила статус инвалида детства. Врачи рекомендовали навсегда забыть о танцах и перейти на индивидуальное обучение.

"Маша сейчас учится в пятом классе, танцы бросать не хочет. Я не могла представить, что дочка будет заперта в четырех стенах и лишена нормального общения с одноклассниками", – рассказала Ирина Александровна, мама девочки.

После развода женщина одна воспитывала четырех дочерей, из которых Маша младшая. Две старшие сестры сейчас живут со своими семьями отдельно. Чтобы свести концы с концами, Ирина Александровна была вынуждена забыть о себе.

"Я перенесла два инсульта, но инвалидность не оформляла: нужно было поднимать детей, работать", – пояснила мама ребенка.

Однако самостоятельно справиться с трудностями семье оказалось не под силу. Здоровье Маши могли поддержать лекарства, но приобрести их не было ни возможности, ни средств. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова. Благодаря проекту "Лекарства детям" девочка стала регулярно получать противоастматические медикаменты.

Кто может стать участником проекта "Лекарства детям"

В рамках проекта "Лекарства детям" Фонда Рината Ахметова уже выдано более 4300 наборов медикаментов. Основные направления помощи – противоастматические и противосудорожные препараты. Помощь по проекту могут получить дети с инвалидностью возрастом до 14 лет, проживающие на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также с инвалидностью из семей переселенцев, которые проживают на мирных территориях Донецкой и Луганской областей.

Медицинские препараты выдаются в аптеках Мариуполя, Краматорска и Бахмута.

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