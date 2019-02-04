"Джавелины" не помогут: в Stratfor оценили шансы Украины сдержать вторжение России

На захват азовского побережья Украины Россия может отрядить десятки тысяч солдат и серьезную технику

Фото: Минобороны РФ

"Джавелины" не помогут: в Stratfor оценили шансы Украины сдержать вторжение России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/815/650/5c58156509613.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/815/650/5c58156509613.jpg 2019-02-04T12:38:00+02:00 Украина На захват азовского побережья Украины Россия может отрядить десятки тысяч солдат и серьезную технику

В случае, если Россия попытается пробить сухопутный коридор в Крым, то американское оружие Javelin не особо поможет сдержать российские войска – придется задействовать всей имеющиеся средства Вооруженных сил Украины, а также рассчитывать на военную поддержку Запада.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский.

По его словам, России для пробития сухопутного коридора к оккупированному полуострову нужно около 30 тысяч солдат с задействованием сухопутных, морских и воздушных сил. Аналитик убежден, что для отражения такой масштабной атаки Украине пришлось бы использовать все доступные силы

"Все зависит от того, как Россия сделала бы атаку, но по сути это потребует почти полного участия всех Вооруженных сил страны и, вероятно, поддержки со стороны США или НАТО (здесь я не имею в виду прямой военный конфликт – скорее военную подготовку и материально-техническое обеспечение). А такая ​​поддержка после почти пяти лет конфликта все виднее – мы же уже видели, что США и некоторые страны НАТО помогают Украине, увеличивают поддержку, в частности, в том, что касается Азовского моря. Или, по крайней мере, помогают Киеву создать собственные военные подразделения. И я думаю, это, безусловно, усилилось бы в случае полномасштабного или частичного российского вторжения, или попыток пробить "наземный мост", – сказал Чаусовский.

В то же время, как отмечает сотрудника американской частной разведки, Украине не особо помогли бы противотанковые ракетные комплексы Javelin, хоть они и являются грозным оружием. Он подчеркнул что и Россия в последние годы не стояла на месте и улучшала свое войско.

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"Безусловно, Javelin – существенное пополнение арсенала ВСУ, но я бы не сказал, что они способны стать переломным моментом в случае большого военного конфликта с Россией. Несомненно, украинские военные улучшили свои возможности и технику. Не только за счет Javelin, но и в результате учений, в результате реформ, которые проводились в течение последних четырех лет. Но при этом должен сказать, что и Россия за это время провела и военную модернизацию, и реформы. Поэтому, конечно, Украина улучшила свои возможности с военной точки зрения. И, вероятно, России понадобилось бы больше войск и больше военной техники ... Но я не думаю, что Javelin могут что-то изменить в глобальном плане в этом конфликте, который, как и раньше, может быть таким, как мы прогнозировали 4 года поэтому", – объяснил аналитик Stratfor.

Чаусовский добавил, украинская армия не сравняется с российской (по количеству солдат и военной техники), поэтому успех отражения масштабной военной агрессии будет во многом зависеть и от поддержи США и НАТО.

Напомним, ранее спецпредставитель США по украинскому урегулированию Курт Волкер предостерег Россию от нового нападения на Украину. Американский дипломат напомнил, что украинская армия стала значительно сильнее и россиян в случай масштабного наступления ждут большие потери.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря, в связи с этим проводятся регулярные учения по отражения атаки с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

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