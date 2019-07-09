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Едва держался на ногах: подробности задержания важного свидетеля по делу MH17

9 июля, 04:30

Цемах сотоварищи имел неосторожность выпить несколько бутылок водки

Владимир Цемах / Фото из открытых источников
Владимир Цемах / Фото из открытых источников.

Важный свидетель по делу MH17 Владимир Цемах, который летом 2014 года являлся т.наз. "командиром подразделения ПВО" оккупированного боевиками и российскими военными Снежного Донецкой области, был в полусознательном состоянии, когда агенты СБУ захватили его и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Новые подробности спецоперации СБУ "Новой газете" рассказал источник близкий к украинским секретным службам.

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По его словам, Цемах в день задержания проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки. Это облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха.

"Мужик с трудом держался на ногах", — сказал источник. В то же время официальных комментариев СБУ пока нет.

Напомним, подконтрольные боевиками СМИ сообщали, что украинские спецназовцы якобы оглушили Цемаха и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную территорию.

Также сообщалось, что Цемах признался на одном из видео, что прятал зенитную установку "Бук", из которой сбили лайнер МН17 .

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.


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Тег СБУ, Boeing-777 , Бук, MH17, Цемах

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