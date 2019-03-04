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Эфир канала "Украина" пострадал от внешнего вмешательства

Сегодня, 22:04

С начала года злоумышленники уже третий раз вмешались в эфир канала "Украина"

Эфир канала "Украина" пострадал от внешнего вмешательства Украина С начала года злоумышленники уже третий раз вмешались в эфир канала «Украина»

Эфир канала "Украина" пострадал от внешнего вмешательства. Несколько дней подряд неизвестные мешают трансляции самых рейтинговых программ.

С начала года злоумышленники уже третий раз вмешались в эфир канала "Украина". На этот раз во время трансляции спецпроекта "Главная тема. Выбор ". В студии министр внутренних дел, генпрокурор и председатель СБУ обсуждали президентскую гонку. Сигнала не было около сорока минут.

На следующий день, в субботу, несанкционированное вмешательство повторилось. Злоумышленники атаковали эфир канала во время трансляции шоу "Удивительные люди".

Оба раза эфир был атакован в вечерний прайм-тайм, когда транслировались одни из самых рейтинговых программ не только канала, но и всего украинского телевидения.

"Вся Украина. К сожалению, речь идет о спутниковом сигнале, которые получают зрители на территории всей Украины. То есть мы не можем сказать, что это проблема для зрителей какой-то локальной территории. Ни один из зрителей на территории Украины не имел возможности полноценно смотреть программу телеканала Украины", – говорит Виктория Корогод генеральный директор канала "Украина".

Директор профильного департамента, отвечающего за эфир канала "Украина", провел собственное расследование. Богдан Жданов убежден: вмешательство осуществили извне. И это точно не влияние природы.

"Характерно видно, что в определенный момент времени кто-то по команде включает огромную мощность, и эта мощность полностью нивелирует наш сигнал, и картинка у абонента пропадает", – говорит Богдан Жданов, директор департамента развития сети вещания канала Украина.

Технически – путь сигнала от передатчика канала к телевизорам осуществляется через космический спутник. Вероятно, третьи лица использовали специальное оборудование и подали сигнал на тот же спутник. Тогда у зрителей и исчез сигнал.

Оборудование, которое может осуществлять такие атаки и глушить телевизионный сигнал, стоит несколько миллионов гривен. А значит, пользоваться им могут не частные эфирные хулиганы, а именно профессионалы, квалифицированные преступники.

Как реальную угрозу свободе слова расценили попытки глушить сигнал канала "Украина" в профильном парламентском комитете.

Сейчас служба безопасности Украины выясняет обстоятельства несанкционированного вмешательства в эфирное вещание. Телеканал Украина готов сотрудничать со следствием и предоставить результаты собственного расследования.

Напомним, по итогам февраля 2019 года, канал "Украина" уверенно удерживает лидерство в телевизионном пространстве страны как в будни, так и в выходные дни. Канал получил первенство по основным аудиториям: 18-54, 18+, 4+ как в городах с населением более 50 тыс. жителей, так и по всей Украине.

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Тег трансляция, трк украина , канал Украина

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