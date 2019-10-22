Его готовили к обмену: преподаватель пленника Асеева указал на важную деталь "приговора"

Станислав Асеев

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Новость о "приговоре" находящемуся в плену в Донецке журналисту Станиславу Асееву, является позитивным сигналом. Такую уверенность высказал бывший узник "ДНР" и в прошлом – преподаватель Станислава Игорь Козловский.

В комменарии Segodnya.ua ученый высказал уверенность, что Асеева давно готовили к обмену

"Это произошло еще в августе, судя по опубликованному документу. Это значит, что его готовили к обмену. Так принято, что перед обменом пленными их должны осудить. Пленных судят, выносят приговор, и меняют не тех, кто находится под следствием, а тех, кто уже имеет приговор. То есть, происходит фактически освобождение "заключенного". Но с августа уже прошло 2 месяца, и мы видим, что опять обмен задерживается. В приговоре было записано, что его отправляют в колонию строго режима. Скорее всего, его еще не отправили, еще ждут. Но однозначно, это сигнал позитивный, ведь у него заканчивается неопределенность, а любая неопределенность изнуряет", – говорит ученый.

Игорь Козловский долгие месяцы провел в плену в Донецке. То, что Станислав Асеев сменил камеру в тайной тюрьме на "СИЗО" – однозначно лучше для пленника.

"И если, не дай Бог, конечно, его отправят в колонию, то в любом случае, там будет более свежий воздух и обстановка, которую человек еще будет в состоянии переносить после стольких лет подвалов. Не известно, этапировали его или нет, мы знаем, что скорее всего его перевели в СИЗО. Но если выбирать между Изоляцией и колонией, то колония предпочтительнее", – говорит ученый.

Ученый напоминает, что в отличие от российских пленников, узники "тюрем" ОРДЛО лишены связи с внешним миром, к местам неволи не имеют доступа правозащитники.

"Все является сигналами, мы все время считываем какие-то сигналы, и хотелось бы верить, чтобы в данном случае сигнал был позитивным. О заложниках, которые находятся в ОРДЛО, а не в России, забывают. Те, кто находятся в России, получают письма, имеют доступ адвокатов. С теми, кто находится в ОРДЛО нет возможность связаться и проконтролировать, что там происходит. Это, в общем-то сигнал, который позволит вновь вернуться общественности к этому вопросу, сконцентрировать все внимание, усилия мировой общественности", – объясняет Игорь Козловский

На вопрос о том, стоит ли ожидать "большого обмена" по примеру того, что был в декабре 2017, бывший донецкий пленник высказал позитивный прогноз:

"Всегда есть такие предпосылки, мы этого ожидаем. Я думаю, что новость о приговоре Асееву это такой, хороший, сигнал", – рассказал Игорь Козловский

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