Эхо перестрелки в Броварах: чем можно заменить маршрутки в пригороды Киева

Перестрелка в Броварах до сих пор у всех на слуху, хотя со дня конфликта прошла уже неделя. Киевляне даже в транспорте обсуждают впечатляющие кадры, на которых люди с оружием в руках пытаются "навести порядок" с пригородными маршрутками "Бровары-Киев". Злоумышленников продолжает отлавливать и арестовывать полиция, проводятся обыски по месту их жительства. Сайт "Сегодня" поинтересовался у киевских чиновников и у экспертов, смогут ли власти навести порядок в этой отрасли, а также появятся ли альтернативные виды транспорта в этом направлении и с другими городами-спутниками.

Эксперты уверены, что эра маршруток должна остаться в прошлом. Большая часть такого транспорта находится в ужасном состоянии, что несет опасность для пассажиров. Маршрутки и комфорт – это абсолютно противоположные вещи. Существующая сеть маршруток, которая сегодня соединяет города-спутники с Киевом, не удовлетворяет потребности общества. Это сплошной хаос: очереди, давка в салоне, грязь и большие интервалы движения между автобусами.

Реклама / Фото: Сегодня

"Впечатляющее шоу со спецэффектами мы увидели, к сожалению, не в очередном боевике, а просто на улицах Броваров. Это стало возможным в результате бездействия и самоустранения чиновников, которые должны следить за регулированием деятельности перевозчиков. Ни для кого не секрет, что "маршруточный бизнес" – это огромный оборот теневых средств, которые оседают в чьих-то карманах и отнюдь не идут на развитие транспортной отрасли и инфраструктуры", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева.

По его словам, власть просто обязана регулировать и контролировать этот рынок.

"В Институте реформ и развития Киева считают, что в противовес маршруткам должны быть запущены экологические крупногабаритные автобусы и троллейбусы. И не только в Киеве, но и между столицей и городами-спутниками. Почему до сих пор у нас нет такого комфортного транспорта? Потому что людям, которые стоят за маршрутками, это не выгодно. Но после всего, что произошло в Броварах, власть должна занять в этом вопросе сильную позицию, учитывая интересы граждан, а не какого-то отдельно взятого бизнеса", – добавляет Александр Вовченко.

Реклама

Ранее киевские чиновники заверяли, что в рамках реализации проекта столичной агломерации "Большой Киев" вопрос транспортного сообщения будет первым, который они будут решать. Например, уже много лет обещают пустить троллейбус из Киева в Ирпень. Но официальных договоренностей до сих пор нет. Впрочем, в киевской мэрии обещают наладить транспортное сообщение не только с Ирпенем, но и с другими городами-спутниками, например, с Вышгородом. А к Броварам даже планируют продлить красную ветку метро.

"Сейчас в Киеве активно строится метро на Виноградарь. И все финансовые ресурсы идут, чтобы достроить две запланированные станции. Продление ветки метро до Броваров остается для нас по-прежнему дальней перспективой. И в ближайшие год-два ситуация вряд ли поменяется. Это перспективное направление, и метро до Броваров мы планируем продлить, но на повестке дня у нас сейчас метро на Виноградарь", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив, секретарь Киеврады, заместитель мэра Киева.

Продление открытого участка метро метро до Броваров – давние планы властей. Фото: "Сегодня"

Эксперты скептически настроены по поводу обещаний властей.

"Строительство метро в Бровары – сегодня это заявление имеет налет популизма, ведь вспомним, сколько времени в Киеве строится метро на Троещину… Поэтому для начала нужно запустить метро на Троещину, которое очень долго ждут жители Деснянского района. А в Бровары можно запустить троллейбусную линию вдоль Броварского проспекта", – говорит Александр Вовченко.

Реклама

Междугородний троллейбус – не самое распространенное явление в мире. Самый длинный междугородний троллейбусный маршрут находится в Крыму, между Симферополем и Ялтой. Фото: sevtrol.ru

Эксперт по транспорту Александр Кава, экс-заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014 году, считает, что в Бровары необходимо пустить муниципальную трамвайную линию. Она позволит людям быстро добираться из пригорода в столицу.

"Продление ветки метро до Броваров – это всего лишь фантазии. Я считаю, что в Бровары уместно строить трамвайную линию от станции метро "Лесная" в центр и спальные районы Броваров. Линия должна проходить отдельно от автомобильной дороги, чтобы не создавать заторы. Благодаря такой системе перевозок жители Броваров получат возможность доезжать к метро "Лесная" за 15-20 минут. Сейчас тяжело сказать, во сколько обойдется такой проект, но я уверен, что для бюджетов Киева и Киевской области это вполне подъемные суммы. Понятно, что трамвайную линию за год не построить, на это уйдет 3-4 года, но это реально решит проблему транспортного сообщения между Киевом и городом-спутником. После его завершения потребность в маршрутках отпадет сама собой", – поясняет сайту "Сегодня" Александр Кава.

По словам эксперта, в Бровары можно также пустить электричку по типу немецких S-Bahn – железная дорога городской метрополии.

S-Bahn в Берлине. Фото: europa24.ru

"Ее можно запустить, используя линию столичной городской электрички. Из западной части Киева, например, от станции метро "Берестейская", до Броваров. Но интервалы движения таких поездов будут составлять 30 минут в час пик, учитывая интенсивность движения поездов по киевскому железнодорожному узлу. Так что оптимальным вариантом остается строительство трамвая от Броваров до станции метро "Лесная", – уточняет Александр Кава.

Эксперт добавляет, что заменить скандальные маршрутки можно и на других направлениях из Киева, например, до Вышгорода.

S-Bahn в Берлине. Фото: sbahn.berlin

"К этому городу-спутнику Киева можно запустить систему Tram-Тrain (комбинированный вид транспорта, с использованием существующей трамвайной и железнодорожной инфраструктуры города). В Вышгород уже проложена промышленная железная дорога от станции метро "Почайна". Если бы для этой линии приобрести современные электропоезда, то их можно было бы запустить с Вышгорода до "Почайной" с интервалом в 5-10 минут. Люди могли бы добираться в Киев за 15 минут, не тратя время на простой в пробках", – говорит Александр Кава.

Трамвай на железнодорожных путях. Фото: wikiwand.com

В Вишневое можно построить линию S-Bahnа с Центрального железнодорожного вокзала.

"Для этого необходимо увеличить путевое развитие на перегоне от Киев-Волынского до Вишневого. В результате мы получим S-Bahn с интервалом движения в час-пик порядка 10 минут. Этот проект вполне реальный и обошелся бы не дорого. Что касается агломерации – Ирпень, Буча, Гостомель Ворзель, то там нужно просто запустить электропоезда экспрессы в часы пик по направлению к Киеву и обратно. Вся инфраструктура там полностью готова, вопрос состоит только в подвижном составе и обеспечении интервалов движения в часы пик не более 20 минут", – уверяет бывший замминистра инфраструктуры Украины.

А вот по направлению к Обухову – проект может быть довольно дорогостоящим, но в тоже время эффективным. Для его осуществления, по словам Александра Кавы, нужно проложить второй путь на железнодорожной линии от станции Киев-Московский к станции Новые Безрадичи, а дальше сделать ответвление до спального массива Обухова. Там нужно построить порядка двух километров новой линии.

Междугородные трамваи – не редкость для Европы. Так, на трамвае можно доехать из Вены в ее пригород Баден .Фото: lifegid.media

"К Василькову уже есть существующая железная дорога. Там нужно электрифицировать 10 километров железной дороги – от станции Васильков-1 в поселке Калиновка до станции Васильков-2 в самом городе-спутнике. Время движения поезда от Центрального железнодорожного вокзала в Киеве к Василькову будет составлять 45 минут. До Борисполя тоже нужно сделать ответвление от железной дороги, которая идет по направлению к аэропорту, в сторону плотной застройки западной части города Борисполя. Там можно было бы обеспечить движение электропоездов в час пик с интервалом порядка 30 минут. Существующий железнодорожный вокзал Борисполя находится очень далеко от спальных районов, и жителям города-спутника иногда проще доехать до станции метро "Бориспольской" в Киеве, чем на вокзал в своем городе", – поясняет Александр Кава.

Чтобы все это осуществить – нужны финансы. По словам Александра Кавы, финансировать эти проекты можно совместно из бюджета Киева и Киевской области, а также из государственного бюджета, а именно на инфраструктуру – строительство железнодорожных путей и их модернизацию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама