Экипаж расстроен: эксклюзивное интервью корреспондента "Сегодня", прилетевшего из Уханя

Наш коллега вместе с колонной автобусов едет к месту карантина в Полтавской области

Наш коллега, корреспондент "Сегодня" Александр Махов, прямо сейчас вместе с эвакуированными из Уханя соотечественниками едет из Харькова в Полтавскую область. Вместе с экипажем добровольцев он не спал больше суток, чтобы своими глазами увидеть, как происходит эвакуация украинцев из Китая. Пока автобусы едут к зоне карантина, мы организовали небольшое интервью с Александром.

- Как ты решился лететь в охваченный коронавирусом Ухань?

- Я ни секунды не сомневался в том, что мне нужно ехать. Я журналист, репортер, должен быть на месте событий и освещать то, что происходит. Если это происходит в Ухане, нужно лететь в Ухань. Вечером во вторник я узнал, что нужно лететь в Китай, в 3 часа утра среды мы уже вылетели из Борисполя через Алматы. Мы прибыли в Ухань поздно в среду. Забрали пассажиров и в четверг были в Киеве. Должны были прибыть в Харьков, потом определились, что в Киев. В Киеве наш самолет заправили и отправили снова на Харьков. Сейчас мы едем в автобусе в Полтавскую область.

Читайте также: Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии

Я нахожусь в автобусе с частью группы экипажа. Знаем, что едем в Новые Санжары. Мы в салоне, но водитель отгорожен от нас пленкой и с нами никаким образом не контактирует.

- Где именно ты находился в самолете?

Реклама

- Я находился вместе с экипажем, медиками, пилотами. Пассажиры, которых мы забрали из Китая, были изолированы от нас. Сейчас в автобусе со мной находится часть экипажа. Другая часть экипажа и пассажиров в других автобусах.

- Когда самолет делал круги, что происходило в салоне?

- Точной информации, куда мы летим, у нас не было. Мы думали Львов, Киев, и в последний момент нам сообщили, что летим в Харьков. Нам сообщили, что из-за плохой погоды аэропорт Харькова не может нас принять. Находясь в полете, невозможно было считать, сколько кругов мы сделали, но мы понимали, что находимся между Харьковом и Киевом. В итоге пилот сообщил, что мы приземляемся в Киеве на дозаправку, а потом отправляемся снова в Харьков.

Александр Махов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100000603522570 В тренде Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

- Экипаж и пассажиры знали, что внизу некоторые люди реагируют на прилет, мягко говоря, "странно"?

- Нет, мы не знали, что происходит в Киеве, области, в районах. Нам поступала информация от пилота, что место приземления либо Киев, либо Харьков, и все. О том, что из-за приземления борта в Украине происходят протесты, мы не знали, и не знали пассажиры.

- Какая реакция была, когда узнали о недовольстве местных жителей?

- Весь экипаж, осуществлявший рейс, это добровольцы, которые решились лететь и эвакуировать наших граждан из Китая. Поэтому расстроены тем, что некоторые жители не хотят видеть эвакуированных граждан в Украине.

- Что можно сказать об организации эвакуации?

- С организацией нет никаких проблем, экипаж отлично подготовлен. Я наблюдал подготовку к эвакуации, полет, саму эвакуацию. Могу сказать, что вопросов к экипажу не может быть никаких.

Напомним, в Новых Санжарах продолжаются протесты против размещения эвакуированных украинцев.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама