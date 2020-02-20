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Экипаж самолета из Уханя в шоке от протестов против заселения эвакуированных

20 февраля, 13:33

Спецмиссия, которая отправилась за украинцами в Китай, не ожидала увидеть протесты в Новых Санжарах

Протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области возмутили экипаж самолета, на котором их доставили из Уханя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

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"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводники, пилоты и медики – все добровольцы, полетевшие забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову", – пишет он.

Спецкор сообщает, что все эвакуированные уже подписали согласие на двухнедельную обсервацию – по факту, карантин.

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"Пассажиры и экипаж в порядке. С температурой нет никого. Медики все контролируют. Уставшие, конечно. Больше суток никто не спит", – отметил он.

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Александр Махов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100000603522570

Александр Махов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100000603522570

Напомним, что военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов находится в составе украинской делегации, которая отправилась за согражданами в охваченную коронавирусом китайскую провинцию Хубэй.

На борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Подробнее о том, как Украина эвакуировала своих граждан из охваченного коронавирусом Уханя, читайте в материале: "Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Источник: Сегодня

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