Экологический челлендж trash-tag: "Сегодня" собрали 14 мешков мусора за час
Акция против загрязнения окружающей среды набирает обороты по всему миру
В мире растет популярность экологического челленджа trash-tag. Участники – обычные люди, которые убирают мусор на улицах, в парках и реках. Инициативу уже подхватили во многих странах. А в Украине участие в челлендже приняли "Сегодня", показав на собственном примере, как можно сделать двор и страну чище.
Сначала участники челленджа должны найти замусоренное место. К сожалению, в Украине, как по всему миру, это совсем не проблема. Дальше все просто: надеваем рукавицы, берем мешки и убираем. Важно сделать одно фото перед началом работы и одно – после ее окончания.
Съемочной группе далеко идти не пришлось - на Днепровскую набережную почти в центре столицы смотреть больно. Один из лозунгов челленджа – "Всего час – и чисто!". Именно столько времени хватило корреспонденту "Сегодня" Сергею Моргуну на уборку участка набережной. Примерно с 20 квадратных метров он собрал 14 мешков мусора.
"Для Украины это очень актуально. Потому что даже проводя субботники в Пуще-Водице за день собирали по 40-50 мешков мусора, а то и больше", – рассказывает экоактивист Александр Чепурко.
Он уже в течение шести лет проводит массовые уборки в зеленых зонах Киева. Говорит, что именно такие субботники, как в челлендже trash-tag, украинцы устраивают каждый год перед Пасхой или после первых дней мая. Но здесь идея глубже.
"Много кто делает уборку, но не афиширует этого. На самом же деле суть не в том, чтобы убрать, а в том, чтобы заразить этой идее других. Чтобы подать пример, чтобы люди не мусорили", – объясняет Чепурко.
Идею мусорного челленджа trash-tag всего за три дня после его создания подхватили в Китае, США, Филиппинах, Малайзии, Венгрии. "Сегодня" призывают украинцев тоже поучаствовать в челлендже, ведь это совсем не сложно.
К слову, шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.
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