Экономический форум в Крынице: обсудят Украину и ценности Европы

Украину будут представлять десятки журналистов, экспертов и депутатов. От правительства будут министры соцполитики и инфраструктуры Андрей Рева и Владимир Омелян

Уже в следующий вторник, 4 сентября, в польской Крынице-Здруй стартует 28-й Экономический форум, который еще называют "польским Давосом". На три дня в Бескиды съедутся более 4 тыс гостей из более чем 50 стран.

В этом году экономический форум пройдет под слоганом "Европа общих ценностей или Европа общих интересов?". Прошлогодняя же встреча проходила под лозунгом "Проект Европа – рецепт на последующие декады". И дело было не столько в вопросе "а есть ли жизнь после Brexit?", сколько в проблемах единства самого Евросоюза. Ведь ровно год назад Президент Польши Анджей Дуда, открывая первую дискуссионную панель "Неоконченная интеграция – стремления европейских стран" первого дня форума, не скупился на жесткую критику в адрес официального Брюсселя.

Пока организаторы не раскрывают информацию о том, кто из высокопоставленных польских политиков и чиновников будет открывать 28-й Экономический форум. Но можно предположить, что это будут президент Анджей Дуда или премьер Матеуш Моравецкий.

С 4 по 6 сентября в польской Крынице-Здруй пройдет 28-й Экономический форум. Фото: forum-ekonomiczne.pl

От Украины в программе форума заявлены десятки журналистов, экспертов и депутатов. К примеру, от Кабинета министров будут министры соцполитики и инфраструктуры Андрей Рева и Владимир Омелян. В программе также значатся фамилии посла Украины в Польше Андрея Дещицы и главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко. Правда, не исключено, что и Петр Порошенко приедет на Экономический форума в польские Бескиды.

Украинский вопрос будет в топ-приоритете Экономического форума – его будут обсуждать если не сказать что на всех, то точно на половине дискуссионных панелей. К примеру, в прошлом году бывший литовский премьер и главный идеолог "Плана Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс представил в Крынице свои амбициозные идеи инвестиционной помощи Украине. Однако здесь все как всегда упирается в желание самой Украины проводить реформы для привлечения западной помощи.

Организатором форума является Foundation Institute for Eastern Studies.

Сайт форума: forum-ekonomiczne.pl.