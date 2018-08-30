Экономический форум в Крынице: обсудят Украину и ценности Европы

Сегодня, 10:00

Украину будут представлять десятки журналистов, экспертов и депутатов. От правительства будут министры соцполитики и инфраструктуры Андрей Рева и Владимир Омелян

Экономический форум в Крынице: обсудят Украину и ценности Европы

Уже в следующий вторник, 4 сентября, в польской Крынице-Здруй стартует 28-й Экономический форум, который еще называют "польским Давосом". На три дня в Бескиды съедутся более 4 тыс гостей из более чем 50 стран.

В этом году экономический форум пройдет под слоганом "Европа общих ценностей или Европа общих интересов?". Прошлогодняя же встреча проходила под лозунгом "Проект Европа – рецепт на последующие декады". И дело было не столько в вопросе "а есть ли жизнь после Brexit?", сколько в проблемах единства самого Евросоюза. Ведь ровно год назад Президент Польши Анджей Дуда, открывая первую дискуссионную панель "Неоконченная интеграция – стремления европейских стран" первого дня форума, не скупился на жесткую критику в адрес официального Брюсселя.

Пока организаторы не раскрывают информацию о том, кто из высокопоставленных польских политиков и чиновников будет открывать 28-й Экономический форум. Но можно предположить, что это будут президент Анджей Дуда или премьер Матеуш Моравецкий.

01_107

С 4 по 6 сентября в польской Крынице-Здруй пройдет 28-й Экономический форум. Фото: forum-ekonomiczne.pl

От Украины в программе форума заявлены десятки журналистов, экспертов и депутатов. К примеру, от Кабинета министров будут министры соцполитики и инфраструктуры Андрей Рева и Владимир Омелян. В программе также значатся фамилии посла Украины в Польше Андрея Дещицы и главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко. Правда, не исключено, что и Петр Порошенко приедет на Экономический форума в польские Бескиды.

Украинский вопрос будет в топ-приоритете Экономического форума – его будут обсуждать если не сказать что на всех, то точно на половине дискуссионных панелей. К примеру, в прошлом году бывший литовский премьер и главный идеолог "Плана Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс представил в Крынице свои амбициозные идеи инвестиционной помощи Украине. Однако здесь все как всегда упирается в желание самой Украины проводить реформы для привлечения западной помощи.

Организатором форума является Foundation Institute for Eastern Studies.

Сайт форума: forum-ekonomiczne.pl.
форум, Польша, Порошенко, Дуда, Омелян, Рева, Моравецкий, Крыница-Здруй

Вы сейчас просматриваете новость "Экономический форум в Крынице: обсудят Украину и ценности Европы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Олег Сенцов. Фото: AFP

Валенса объяснил номинацию Сенцова на Нобелевскую премию мира

Вчера, 18:49

По словам экс-президента Польши, Россия действует по принципу военной силы, что уже устарело в международной политике

Евросоюз

Фото: politnavigator.net

Поляку за избиение и оскорбление украинцев грозит три года тюрьмы

Вчера, 16:45

Инцидент с участием поляка и граждан Украины произошел 22 августа на рынке
Загрузка...

Политика

Фото: ТВ Центр

Разрыв договора о дружбе с Россией: эксперты рассказали о политической подоплеке

Вчера, 12:36

По мнению экспертов, у расторжения соглашения есть как плюсы, так и минусы, но отношения между странами никогда не будут прежними 

Евросоюз

В Польше произошло ДТП. Фото: prykordonnya.info

Украинцы попали в ДТП в Польше: есть погибший и раненые

Вчера, 12:22

По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб

Евросоюз

Доналд Трамп и Анджей Дуда. Фото: AFP

Постоянные базы США в Польше: Дуда летит к Трампу договариваться

Вчера, 10:33

Президент Трамп примет своего польского коллегу в Белом доме 18 сентября

Украина

Фото: скриншот

В Украине вспоминают погибших в Иловайской трагедии: Порошенко показал душераздирающее видео

Вчера, 09:49

Каждая оборванная жизнь украинца на войне – это преступление российского агрессора, заявил глава государства

Украина

От принятия решения Совбезом ООН до появления на Донбассе миротворцев может уйти полгода-год

Как Украина готовится к Генассамблее ООН: сюрпризы для России и миротворцы на Донбассе

Вчера, 08:04

Чтобы обойти вето РФ, нужно заручиться поддержкой более чем 2/3 членов ООН – 129 государств

Политика

president.gov.ua

Порошенко: "Щупальца" Москвы очень прочно проникли в социальные сети

Вчера, 03:24

Кремль создает десятки тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях перед выборами в Украине  
Загрузка...