Экономический коллапс: остановка рынка масел и смазок отразится на всех сферах экономики

Начиная с 23 мая 2020 года все они не имеют права ни хранить, ни закупать, ни перерабатывать, ни продавать продукты, изготовленные на основе базовых масел. А это практически все масла и смазки в стране. Уже очевидно, что введенный акциз на базовое масло приведет к сокращению производства, росту цен на отечественный продукт, спровоцирует очередную волну безработицы в Украине.

Как прогнозируют эксперты, введение акцизного налога на базовое масло в Украине повлечет за собой колоссальное сокращение отечественного производства смазочной продукции, тысячи потерянных рабочих мест, рост безработицы в стране, наводнение украинского рынка низкопробным фальсификатом, сокращение налоговых поступлений в бюджет Украины и значительную прибыль импортному производителю. Ведь, из-за налогового акциза, когда цена на отечественные смазочные материалы возрастет до уровня сегодняшнего именитого импорта, зарубежные компании естественно поспешат увеличить разрыв в цене. Так что введенный акциз ощутят на себе все 10 миллионов автомобилистов Украины, промышленные, аграрные предприятия, а вслед за ними и все украинцы.

Очередной "турборежимный" закон, принятый ВР и подписанный президентом, гарантирует экономический коллапс в Украине. Причина – подпункт 215.3.4, в котором значится, что, согласно Закону № 466-IX, с 23 мая 2020 года базовые масла, код ТН ВЭД 2710 19 99 00 – которые импортирует украинский производитель, теперь облагаются акцизным налогом. За 1000 литров предприятию придется заплатить акцизный налог в сумме 213,5 евро, что означает дополнительно плюс 50% к цене за тонну. То есть нынешняя цена увеличится практически в полтора раза! Помимо этого, вступивший в действие закон уже сегодня полностью остановил процесс производства масел и смазок в стране. При введении акциза на ввоз базовых и индустриальных масел "слуги" не предусмотрели никакого переходного периода, и производители просто оказались не готовы к работе в таких условиях. По словам специалистов, для оформления всех необходимых разрешительных документов и прохождения процедур нефтепромышленным предприятиям понадобится от шести месяцев до года. На сегодня же, без данных документов предприятия не имеют права ни хранить, ни закупать, ни перерабатывать, ни продавать продукты, изготовленные на основе базовых масел. А это практически все масла и смазки в стране. Специалисты считают, что данный пункт попал в закон ошибочно и просто был пропущен при принятии проекта в знаменитом "турборежиме". И если сегодня в срочном порядке не внести корректировки в закон, то промышленность страны ждет коллапс.

"Все представители смазочной отрасли Украины вместе с трейдерами, забыв о конкуренции, объединились и написали открытое Обращение президенту Украины, нардепам и представителям соответственных органов. Мы все действительно равны перед этим пунктом, потому что последствия катастрофические абсолютно для каждого отечественного производителя смазочных материалов", – заявил Терри Дикен, технический директор крупнейшего украинского производителя смазочной продукции, компании AZMOL BP.

"Мало того, что ввод акциза вызовет существенное подорожание нашей продукции и как следствие – продукции всех отраслей, которые в своем цикле используют смазочные материалы производства AZMOL BP, отсутствие механизма для легального ввоза и продажи базовых масел уже сегодня остановило возможность осуществлять поставки по контрактам металлургическим и агропромышленным предприятиям Украины", – добавил технический директор AZMOL BP.

Как рассказал представители другого отечественного производителя, СП "Юкоил", последствия таких "акцизных новшеств" для украинского производителя моторных масел и смазок проследить не сложно. Базовое масло – основное сырье в производстве смазочных материалов, а значит стоимость их вырастет соразмерно введенному акцизу. Дальше – больше. Далеко не все украинские производители смогут позволить себе продолжить производство в тех же объемах в условиях новой цены.

"Сегодня полностью остановлены, как закупки базового масла нашим предприятием, так и отгрузки по уже заключенным договорам нашим клиентам. Мы не можем продолжать работать, у нас нет ни документов, ни материальной базы для работы с подакцизным товаром. Что будет дальше, мы не знаем. Но, прогнозы страшные, в убыток себе никто работать не будет. А такими темпами работать реально не будет никто", – так комментирует введение налогового акциза представитель СП "Юкоил".

"Если сегодня украинский потребитель выигрывает на фоне импортных моторных масел и смазок только за счет выгодной цены, то после уплаты акциза за базовое масло, цены на отечественный продукт ощутимо возрастут. Такие условия сведут на нет конкуренцию с дорогостоящим импортом, а значит – отечественный производитель лишится значительной доли покупателей своего продукта. То же касается и промышленного сектора. Мы больше не сможем предложить им продукт по доступной цене. Естественно, снижение товарооборота приведет к снижению производства, а в скором времени и к сокращению рабочих мест. К тому же, при сокращении производства и продаж украинских производителей, значительно снизятся налоговые поступления от этих предприятий в бюджет Украины. Если в самое ближайшее время ДФС не даст разъяснения по новому закону, наше предприятие будет вынуждено полностью остановиться. Думаем, такая же ситуация у всех украинских производителей", - поясняет Терри Дикен, технический директор компании AZMOL BP.

Сегодня AZMOL BP – крупнейший украинский производитель смазочной продукции. Это тысячи рабочих мест: производство, лаборатория, офис, торговая сеть. Это миллионные инвестиции в модернизацию производственных мощностей. И все эти усилия предоставить украинцам действительно европейское качество продукта по доступной цене одним пунктом свели на нет. К тому же, сотрудники, подсчитывая колоссальные убытки акцизного ввода, уже сегодня понимают, что если правительство оставит все без изменений и разъяснений, то с работой в смазочной отрасли нужно прощаться. Это же касается и дистрибьюторских компаний отечественных производителей.

"У нашего предприятия огромная торговая сеть. Если ситуация не изменится, все эти люди однозначно потеряют работу", – заявляют представители ООО "КСМ-Трейд".

Еще одним сопровождающим эффектом ввода акциза станет процветание продажи фальсифицированной продукции. Когда на украинском рынке останутся дорогостоящие отечественные и импортные производители моторного масла, потребитель в любом случае начнет искать, где же взять подешевле. А значит, реки фальсификата, текущие в Украину наливом через контрабандные поставки из ближнего зарубежья, увеличатся в разы.

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