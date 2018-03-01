Экономист на примере оккупации Крыма объяснил, почему "Северный поток-2" развяжет руки России

Сегодня, 10:05

Немецкая элита не понимает, что стоит за проектом Nord Strem 2, говорит Андреас Умланд

Фото: AFP
Фото: AFP

После того как стало известно, что Германия разрешит России построить газопровод в обход Украины, зазвучали опасения, что "Северный поток-2", который прокладывают по дну Балтийского моря, может еще больше развязать руки Москве, которая после строительства первой ветки Nord Stream аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донбасса.  

Об этом сказал сайту "Сегодня" старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

"Россия провела успешное лоббирование проекта "Северный поток-2" в ЕС и в Германии в частности. Он играет некую экономическую роль для восточно-немецкой экономики, там создаются рабочие места и есть целая группа поддержки в бизнесе и политике, которая хотела бы, чтобы этот газопровод был построен", – говорит экономический эксперт.

По его мнению, это вызвано некой геополитической наивностью немецкой элиты насчет сути этого проекта для России и что за ним стоит.

"В свое время я уже критиковал "Северный поток-1", который мне кажется, в чем-то подготовил  аннексию Крыма и российскую интервенцию на Донбасс. Если вторая ветка "Северного потока" будет построена, это еще больше развяжет руки Москве", – подчеркнул Андреас Умланд.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко сообщил, что более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины. Процесс поиска партнера по совместному управлению ГТС, что предусмотрено законом о рынке природного газа и стратегией реформирования энергетического сектора, Кабмин Украины официально начал в декабре 2017 года.

Также напомним, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил, что "Северный поток-2" – не альтернатива транзиту газа через Украину.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в авторской статье Кристины Зеленюк: "Не войной так газом: как Кремль подрывает энергетическую безопасность Украины".
Россия, Германия, Крым, Донбасс, оккупация, северный поток, Nord Stream 2, умланд

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"Сегодня"

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