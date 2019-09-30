Экономисты настаивают, что национализация Приватбанка была законной

Реклама

[GALLERY id=93176;]

Почти 3,5 тысячи гривен заплатил каждый украинец за спасение Приватбанка. Спасая его от банкротства 2016 году, правительство национализировало финансовое учреждение, и это стоило налогоплательщикам 150 млрд. грн. Почему до национализации Приватбанк называли "пылесосом" и "пирамидой", и кто сейчас претендует на приватовские деньги, выясняли журналисты "Сегодня".

"Дельцы, бизнесмены и денди, сегодня богаты, а завтра не очень, несите к нам ваши свободные деньги", – гласила реклама Приватбанка в середине девяностых. За 14 лет он стал самым большим негосударственным банком страны. Треть депозитов всех украинцев – именно здесь. С началом кризиса, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, Приватбанк – среди десятков финучреждений, которые оказались на грани закрытия.

Чтобы его спасти, НБУ сначала "бросала" туда миллиарды гривен рефинансирования. Но когда выяснилось, что в Приватбанке "дыра" более 100 млрд. грн., подумали: а может, ликвидировать?

"Ликвидация этого банка могла привести к непредсказуемым последствиям. Таким, как резкая девальвация, падение всей банковской системы", – говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Решили — спасать.

"Акционеры обращались сами к Нацбанку за национализацией – это письмо есть", – говорит экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Государство фактически купило проблемный банк у тогдашних владельцев, а еще покрывало недостаток — более 150 млрд. грн. Для сравнения: это больше, чем за весь прошлый год ушло на выплату пенсий. А если разделить эту сумму на всех украинцев — то каждый отдал на спасение частного банка 3,5 тыс. грн. За кого заплатили — выяснили аудиторы: финансовая дыра — это кредиты, которые выдавали компаниям, приближенным к самим владельцев банка.

"Достаточно большая часть этих кредитов была выдана индустриям, которые связаны с тем бизнесом, которым вы занимаетесь – это торговля нефтепродуктами, ферросплавный заводы, авиалинии и так далее. Почему эти компании, которые с вами связаны, эти кредиты не возвращают и не обслуживают?", – спрашивает гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Скажите вы кто такой?", – спрашивает бизнесмен Игорь Коломойский. "Томаш Фиала меня зовут". – "Вы аудитор? Или кто вы? Или инвестбанкир?" "Я читаю ваш аудит, у меня в руках". "Ну так читайте его спокойно. Если вы умеете читать, вы все там прочтете", – говорит бизнесмен Игорь Коломойский во время программы "Свобода Слова с Савиком Шустером".

Международные аудиторы прочитали. И дали оценку.

"Это было мошенничество в особо крупных масштабах, организованное бывшими акционерами банка, хорошо скоординированное. Банку нанесен ущерб на 5,5 млрд. долл.", – сообщил руководитель консалтингового агентства партнера компании KROLL Альфредо Белло.

Это те самые деньги, которые на депозиты несли в банк обычные украинцы.

"Вы берете новые депозиты, перекрывая старые депозиты. Такой глобальный пылесос, который вытягивает деньги. По примеру финансовой пирамиды. Если это останавливается, если депозиты перестают идти, это рушится", – объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Тот же инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что бывшие владельцы Приватбанка должны вернуть "брошены" на его спасение деньги – а это почти 200 млрд. грн. Если их "простят", этого не поймут кредиторы Украины, например, МВФ. И тогда Украине не будут доступны новые займы.

"Эмоционально понятно, что государство должно вернуть то деньги, которые оно потратили на капитализацию банка, и бывшие собственники должны нести ответственность за ситуацию, которая с банком сложилась", – говорит экономист Алексей Кущ.

Впрочем, возвращать деньги бывшие владельцы ПриватБанка не собираются. Они пошли в суд. И Окружной админсуд решил, что национализация недействительна. Владельцам мало. Игорь Коломойский в интервью интернет-изданию "Экономическая правда" уже заявил: хочет, чтобы ему еще и компенсировали 2 млрд. долл., которые якобы оставались банке, который, по утверждениям специалистов, был пустой. Если придется выплатить еще и их, страна может оказаться на грани банкротства, уверены эксперты.

Новости "Сегодня" сообщали, что Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснил, чем грозят попытки Коломойского вернуть себе ПриватБанк.

Также сообщалось, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире ток-шоу заявил, что Коломойский и его партнеры должны вернуть 5,5 млрд долларов (т.е. 155 млрд грн) государству в случае возвращения банка бывшему владельцу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама