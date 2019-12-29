Экс-беркутовцы ждут обмена на КПП "Майорское" – адвокат

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Бывшие беркутовцы, которые находились в Лукьяновскоом СИЗО, уже доставлены на КПП "Майорское". Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев, передает УНН.

"Они все находятся на КПП", – сказал Варфоломеев.

Напомним, ранее Игорь Варфоломеев сообщил, что обвиняемых Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, вывезли, скорее всего, ночью.

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"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы. – Ред.) говорили…" – сказал Варфоломеев.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", активисты собрались под изолятором в Киеве накануне вечером, протестуя против решения Киевского апелляционного суда, который отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство. Активисты находятся там и сейчас.

Тем временем на КПП "Майорское" под Горловкой происходит обмен пленными. Украинцев, которых удерживали в так называемых "ДНР" и "ЛНР", на родной земле встречают представители украинской стороны.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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