Экс-чиновник Херсонской ОГА пойдет в суд за сотрудничество с "ДНР"

Чиновник участвовал в террористической организации "ДНР" и способствовал ее деятельности

За сотрудничество с террористической организацией "ДНР" будут судить бывшего чиновника Херсонской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

"Прокуратурой Херсонской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника, который на протяжении 2011-2014 годов занимал руководящие должности в Херсонской областной государственной администрации и Херсонском городском совете, позже – тесно сотрудничал с так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник в период с марта 2015 по июнь 2017 года занимал должность директора "департамента жилищной политики и административной деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства "ДНР" и, находясь в городах Донецк, Кировское (Хрестовка), Дебальцево, Зугрэс, Енакиево Донецкой области, действуя умышленно, участвовал в террористической организации "ДНР" и способствовал ее деятельности.

Прокуратурой области поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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