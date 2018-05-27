Экс-министр экономики дал прогноз по отставке Данилюка
Он также рассказал каким будет правительство Украины через год
Министр финансов Украины Александр Данилюк не будет уволен из правительства еще, как минимум, год. Такое предположение выразил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".
Суслов подчеркнул, что разногласия и конфликты внутри действующего правительства – это общеизвестный факт, только они не часто выносятся на общее обозрение. Он пояснил, что у Данилюка "накипело", поскольку в распоряжении премьер-министра Владимира Гройсмана есть мощный аппарат Кабинета, с помощью которого можно блокировать работу многих министров и министерств, что и произошло.
"Если противоречия зашли очень далеко, то конечно правильнее было бы подать ему (Александру Данилюку – ред.) самому в отставку, заявив о невозможности работать с премьер-министром, который не считается с министром... Я не уверен, что премьер будет подавать на увольнение, потому что это вопрос коалиционный. Коалиция и так крайне неустойчива и увольнение одного из представителей создаст дополнительную напряженность... Поэтому конфликты эти будут продолжаться, а Данилюк не будет уволен", – сказал Суслов.
Кроме того, он выразил мнение, что "правительство еще год проработает в таком же составе".
В среду, 23 мая, сообщалось, что на заседании Кабинета министров Украины случилась очередная перепалка между министром финансов Александром Данилюком, который ранее объяснил, как остановить контрабанду, и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Напомним, Александр Данилюк был назначен на должность премьер-министра Украины в апреле 2016 года. Летом 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов
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