"Экс-министра ДНР" хотят освободить от уголовной ответственности

Игорь Ивакин. Фото: скриншот, Facebook

Так называемый "экс-министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, которого СБУ якобы вывела на подконтрольную территорию Украины, может быть освобожден от уголовной ответственности.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в судебном реестре. Так, 19 февраля Октябрьский районный суд Мариуполя будет рассматривать ходатайство прокурора об освобождении Ивакина от ответственности.

Также в материалах есть заявление Ивакина "о добровольном согласии на освобождение от уголовной ответственности".

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Дело было открыто по статье о создании или участии в террористической организации. Такая статья предусматривает наказание в 8-15 лет лишения свободы. Однако обвиняемого можно освободить от ответственности, если он не был организатором и руководителем террористической организации, добровольно сообщил правоохранителям о террористической деятельности, способствовал ее прекращению или раскрытию преступлений организации.

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Ранее сообщалось, что Ивакин уже более пяти лет не живет на оккупированных территориях. В мае 2014 года его назначили "главой министерства угольной промышленности ДНР". Спустя пять дней после своего назначения в "ДНР" Ивакин заявил, что не имеет никакого отношения к этой либо другой террористической организации и что о своей "должности" узнал в день назначения. Несмотря на это, он попал под санкции Украины.

Также новости "Сегодня" сообщали о задержании в Киеве бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на оккупированном полуострове.

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